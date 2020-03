Kartell im Preiskampf

REUTERS/Essam Al-Sudani Ob sich alle Staaten dem Aufruf zur Drosselung anschließen, ist fraglich (Basra, 17.4.2016)

Der Ölpreis befindet sich gegenwärtig in einem für die Produzenten problematisch niedrigen Bereich. Für den Orientierungswert, die Marke Brent, lag er am Freitag mittag bei nur noch 48,07 Dollar pro Barrel (Fass; 159 Liter). Im Jahresdurchschnitt 2019 waren es ungefähr 60 Dollar. Auch das lag schon für viele Staaten, die ihre Ausgaben hauptsächlich über den Erdölexport finanzieren, wie etwa Saudi-Arabien, im untersten Bereich des Erträglichen. Sie versuchen, nach dem theoretischen Gesetz von Angebot und Nachfrage, dem Preisverfall durch Reduzierung ihrer Ölförderung entgegenzuwirken. Bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg. Denn die weltweite Nachfrage sinkt, und Senkungen des Angebots werden problemlos durch konkurrierende Anbieter, vor allem die USA, ersetzt.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat am Donnerstag bei ihrem 178. Treffen in Wien die »Empfehlung« an ihre Mitglieder und Partner beschlossen, die Erdölförderung um weitere 1,5 Millionen Barrel pro Tag zu drosseln. Das soll zunächst bis zum 30. Juni gelten. Außerdem strebt die OPEC an, die jetzt schon bestehende Kürzung um rund zwei Millionen Barrel pro Tag bis zum Jahresende zu verlängern. In der Summe ergäbe das 3,5 Millionen Barrel, die nicht viel mehr als 3,5 Prozent des weltweiten Verbrauchs entsprechen würden. Analysten sind sich einig, dass der Ölpreis damit allenfalls stabilisiert werden könnte, aber keine Trendwende herbeizuführen wäre.

Teil der am Donnerstag beschlossenen »Empfehlung« ist, dass ein Anteil von einer Million Barrel pro Tag an den angestrebten Förderungseinschränkungen auf die OPEC selbst entfallen soll. Zu weiteren Kürzungen um 500.000 Barrel pro Tag sollen sich die Staaten verpflichten, mit denen sich die OPEC seit drei Jahren abstimmt. Das beträfe hauptsächlich die Russische Föderation, deren Präsident Wladimir Putin erst vor wenigen Tagen mitteilte, sein Land sei mit dem derzeitigen Ölpreis eigentlich schon ganz zufrieden.

Die »Empfehlung« der OPEC-Tagung richtete sich an ein Treffen der Organisation mit einer Reihe von Nichtmitgliedern, darunter Russland an erster Stelle, das am Freitag ebenfalls in Wien stattfand, wo sich das Hauptquartier der OPEC befindet. In den letzten Jahren war es üblich geworden, dass diese Treffen, die unter der Bezeichnung »OPEC plus« laufen, keine wirkliche Bedeutung hatten, weil sich Saudi-Arabien und Russland schon vorab außerhalb dieses Formats zu einigen pflegten. Das scheint jedoch im aktuellen Fall anders zu sein. Russland agierte zurückhaltend, während zugleich nicht einmal gesichert war, dass die OPEC ihre eigene »Empfehlung« auch ohne Zusammenwirken mit Moskau unter allen Umständen durchziehen würde. Am Freitag war bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt, wie die Situation aufgelöst werden würde.

Die Lage der Länder, die Erdöl produzieren und exportieren, ist seit etlichen Monaten schwierig. Die Preise, die sie erzielen können, sinken kontinuierlich. Seit Dezember des vergangenen Jahres befinden sie sich geradezu in einem Sturzflug. Die globale Ausbreitung des Coronavirus hat das Sinken der Nachfrage nach Erdöl weiter beschleunigt: Es werden sehr viel weniger Reisen unternommen, energieverbrauchende Einrichtungen werden geschlossen, sogar die Industrieproduktion in besonders schwer betroffenen Ländern wie China wird zurückgefahren.

Noch im Dezember 2019 war die OPEC davon ausgegangen, dass die globale Nachfrage nach Erdöl im laufenden Jahr 1,1 Millionen Barrel pro Tag betragen würde. Inzwischen müssten die Erwartungen – wie es im Kommuniqué der OPEC-Tagung vom Donnerstag heißt – auf 480.000 Barrel pro Tag zurückgeschraubt werden. Aber sogar diese Einschätzung könnte noch zu optimistisch sein. Manche professionellen Institutionen, die die Entwicklung ständig beobachten, gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Erdöl in nächster Zeit noch weiter sinken und sich bestenfalls in der zweiten Jahreshälfte auf niedrigem Niveau stabilisieren werde.

Die global aktive Großbank Goldman Sachs zum Beispiel sagt eine Abnahme der weltweiten Nachfrage um 150.000 Barrel pro Tag voraus. Andere weisen darauf hin, dass der Vorschlag der OPEC vom Donnerstag die tiefsten Produktionseinschnitte seit der Weltwirtschaftskrise von 2008 bedeutenden würde. Ohnehin befinde sich, nach deren Aussagen, die weltweite Produktion von Erdöl jetzt schon auf dem tiefsten Stand seit 17 Jahren und könne auch noch weiter sinken.