Bodo Schackow/dpa-Zentralbild Tausende demonstrieren Mitte Februar gegen die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD (Erfurt, 15.2.2020)

Nach langem Hin und Her ist an diesem Mittwoch der Linke-Politiker Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund der vor gut einem Monat erfolgten Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD-Fraktion?

Die Ereignisse am 5. Februar haben viele Menschen als einen schwerwiegenden Angriff auf Demokratie und Menschenrechte erlebt. Insbesondere Betroffenen von Rassismus, Antisemitismus sowie rechter Hetze und Gewalt hat die Tatsache Angst gemacht, dass Rechtsextreme den Ministerpräsidenten bestimmen konnten. Die solidarische Zivilgesellschaft hat dagegen mobil gemacht und wesentlich dazu beigetragen, dass es jetzt eine handlungsfähige Landesregierung gibt.

Sie hatten kurz vor der Ministerpräsidentenwahl gefordert, dass Thüringen eine Regierung brauche, die alle Menschen vor rechter Gewalt schützt. Wie ist derzeit die Situation, gibt es mehr Übergriffe?

Von 2015 bis 2018, also mit der Mobilisierung durch organisierte Rassistinnen und Rassisten wie Pegida oder die AfD, hat sich die Zahl der Angriffe in Thüringen fast verdreifacht. Die jüngsten rechtsterroristischen Attentate in Hanau, Halle und Kassel haben deutlich gemacht, dass rassistische und antisemitische Gewalt eskaliert. Es ist längst überfällig, dass die Betroffenen, wie Jüdinnen und Juden oder People of Color, endlich durch konkrete, wirksame Maßnahmen geschützt werden. Ihre Stimmen müssen gehört werden.

Die Verantwortung liegt aber nicht allein bei der Politik, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gerade bei den Ermittlungsbehörden und der Justiz gibt es dringenden Handlungsbedarf. Zudem braucht es eine solidarische Zivilgesellschaft, die politischen Druck aufbaut, sich den konkreten Forderungen von Betroffenen anschließt und auf deren Umsetzung drängt.

Die CDU regierte Thüringen viele Jahre lang, bis Bodo Ramelow nach der Wahl 2014 eine Koalition von Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen anführte. Hat sich durch den Wechsel auf der Regierungsbank etwas in Ihrer Arbeit verändert?

Es macht natürlich einen Unterschied, wenn eine Landesregierung Demokratieprojekte wie das unsrige nicht in Frage stellt, sondern deren Notwendigkeit anerkennt sowie Förderprogramme ausbaut. Auch jahrelange Forderungen der spezifischen Opferberatungsstellen, wie das Bleiberecht für Betroffene rassistischer Angriffe oder die unabhängige, wissenschaftliche Überprüfung von Todesfällen, bei denen die Getöteten bisher nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt sind, wurden angegangen. Hinzu kommen die NSU-Untersuchungsausschüsse und die »Enquetekommission Rassismus«, die zahlreiche Handlungsempfehlungen erarbeitet haben.

Es muss aber auch daran erinnert werden, dass in der Amtszeit der Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (2009 bis 2014, jW) von der CDU das »Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit« überparteilich erarbeitet und verabschiedet wurde. Solche Initiativen wird es auch unter einer Minderheitsregierung dringend brauchen. Dazu gehört unter anderem, dass alle demokratischen Parteien Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus als die zentralen Herausforderungen anerkennen und sie nicht durch die Gleichsetzung von rechts und links verharmlosen.

Was fordern Sie für Ihre künftige Arbeit von der kommenden Landesregierung, um Betroffene rechter Gewalt noch besser unterstützen zu können?

Auch im virtuellen Raum werden Menschen von Rechten bedroht. Als professionelle Opferberatung fordern wir schon länger den Aufbau einer Onlineberatung, um einen niedrigschwelligen Zugang zu unserem Angebot zu schaffen. Dies ist eine Chance für politisch Verantwortliche, Betroffenen zu signalisieren: Wir nehmen die rechten Bedrohungen im Internet ernst und unterstützen euch. Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Forderungen, die ernstgenommen und umgesetzt werden müssen.