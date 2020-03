Kiewer Kaderkarussell

Ukrinform/dpa Nicht nur der Premier, auch der Generalstaatsanwalt der Ukraine muss seinen Posten räumen (Kiew, 5.3.2020)

Die Ukraine hat seit dieser Woche eine neue Regierung. Am Mittwoch reichte der bisherige Ministerpräsidet Oleksij Gontscharuk auf Druck von Staatspräsident Wolodimir Selenskij sein Rücktrittsgesuch im Parlament ein, und dieses bestätigte die Entlassung mit großer Mehrheit. Am Donnerstag wurde dann der neue Regierungschef, Denis Schmygal, berufen. Auch für die meisten Ministerien wurden neue Leute benannt; nur Innenminister Arsen Awakow blieb im Amt, das er, allen Wahlen und Kabinettsumbildungen trotzend, bereits seit 2014 innehat. Schon das erlaubt, ihn als den eigentlichen starken Mann der heutigen Ukraine zu betrachten: An ihm kommt in der Kiewer Politik niemand vorbei.

Gontscharuk hatte sich in seiner halbjährigen Amtszeit als Ministerpräsident bemüht, den »ausländischen Partnern« jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Mit seinem Namen verbindet sich die Freigabe des Handels mit Landwirtschaftsflächen, er »rationalisierte« das Gesundheitswesen nach den Vorgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF), was auf die Schließung zahlreicher Krankenhäuser hinauslief, und er erhöhte ein weiteres Mal die Gas- und Heiztarife für die Bevölkerung.

Diese Erfüllungspolitik gegenüber dem IWF hat sich in den letzten Wochen in einem deutlichen Rückgang der Umfragewerte auch von Präsident Selenskij niedergeschlagen. Nicht mehr 73 Prozent der Wähler, wie im August 2019, sprechen ihm ihr Vertrauen aus, sondern aktuell nur noch knapp die Hälfte. Und nur noch 14 Prozent glauben, die Regierung sei bemüht, die Lage der Ukrainer zu verbessern. Die Entlassung von Gontscharuk war demnach eine Notbremsung, die Selenskij hinlegte, um nicht noch weiter von diesem Negativtrend mitgerissen zu werden. In einer Rede vor der Regierungsfraktion »Diener des Volkes« ließ der Präsident am Mittwoch alle Elemente des Populismus spielen: Gontscharuks Regierung habe nichts gegen die grassierende Korruption unternommen, sie zahle den Aufsichtsräten staatlicher Firmen gigantische Gehälter, obwohl diese Leute oft nur zu den Sitzungen in die Ukraine kämen, und sie habe sich geweigert, die Renten an die Inflation anzupassen. Die geplante »Gesundheitsreform« wurde gleich nach der Entlassung der Regierung von der Tagesordnung des Parlaments gestrichen. In Zeiten einer drohenden Coronavirusepidemie ist ein unrentables Krankenhaus immer noch besser als gar keines.

Mit der Entlassung von Gontscharuk ist die Apparatfraktion der sogenannten jungen Reformer, die vor dem Wechsel in die Politik in den diversen Stiftungen des Milliardärs George Soros oder anderer ausländischer Geldgeber gearbeitet hatten, geschwächt worden. Der neue Premier hat als Manager für den Oligarchen Rinat Achmetow gearbeitet, der neue Gesundheitsminister hat dasselbe Amt bereits unter dem ansonsten als Unperson geltenden Präsidenten Wiktor Janukowitsch ausgeübt. Generell vertreten ukrainische Kommentatoren die Auffassung, dass das neue Kabinett ein zwischen Achmetow und seinem Oligarchenkollegen Igor Kolomojskij ausgehandelter Kompromiss zu Lasten des von den US-Demokraten unterstützten Stahlbarons Wiktor Pintschuk sei.

Eine andere Personalie kam am Donnerstag hinzu. Da entließ das Parlament mit den Stimmen eines Teils der Regierungspartei sowie der »Oppositionsplattform« auch den bisherigen Generalstaatsanwalt Ruslan Rjaboschapka. Der Mann ist ein Überbleibsel der Poroschenko-Administration und hat seit dem Regierungswechsel 2019 sein Amt im wesentlichen genutzt, um die Ermittlungen wegen möglicher Korruption gegen Poroschenko zu blockieren. Nachfolger wurde der bisherige Anwalt von Selenskijs TV-Produktionsfirma.