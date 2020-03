Terror in Tunis

(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Bei einem Selbstmordanschlag nahe der US-Botschaft in Tunis sind zwei Angreifer sowie ein Polizist getötet worden. Das bestätigte das tunesische Innenministerium am Freitag. Der Anschlag erfolgte am Eingang zur schwer gesicherten US-Botschaft. Augenzeugen berichteten lokalen Medien davon, dass sich die Attentäter auf einem Motorroller den an der Botschaft postierten Polizisten genähert hatten, ehe sie eine Bombe zündeten. (dpa/jW)