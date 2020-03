Spike Lee ist durch

New York. Filmregisseur Spike Lee wird sich in dieser NBA-Saison keine Spiele seiner New York Knicks im Madison Square Garden mehr ansehen. »Ich komme nächstes Jahr wieder, aber für diese Spielzeit bin ich durch«, erklärte der 62jährige und begründete die Entscheidung damit, von der Security an dem ihm vertrauten Eingang abgewiesen worden zu sein. »Ich benutzte seit über 20 Jahren denselben Eingang«, so Lee am Dienstag abend nach dem 125:123 der Knicks gegen die Houston Rockets. In einer Mitteilung des Klubs wurde der Vorwurf als »lachhaft« abgetan: »Wir haben ihn immer wieder gebeten, nicht mehr unseren Angestellteneingang zu benutzen und die Halle statt dessen über den VIP-Eingang zu betreten.« (sid/jW)