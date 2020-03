Rekorde der Jugendspiele

Lausanne. Die Olympischen Winterjugendspiele im Januar in Lausanne haben bei der Berichterstattung Rekordergebnisse erzielt. Übertragungen auf Onlineplattformen wie olympic.org erreichten während der 13 Tage rund drei Millionen User. Das entsprach einer 200prozentigen Steigerung im Vergleich zu den Jugendspielen vier Jahre zuvor in Lillehammer (Norwegen). Auch rund 2.700 Stunden TV-Liveübertragungen waren Rekord. Unter dem Strich seien die Wettkämpfe weltweit von mehr als 150 Millionen Menschen verfolgt worden, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch am Rande einer Sitzung in Lausanne mit. Die Jugendspiele wurden 2010 eingeführt, um Jugendliche für die olympische Bewegung zu gewinnen. (sid/jW)