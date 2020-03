Der letzte steigt ab

Amsterdam. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Nations League im Herbst auf Spanien, die Schweiz und die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstag abend in der alten Amsterdamer Börse. Die Begegnungen der Nations League werden an drei Doppelspieltagen im September, Oktober und November ausgetragen. Zum Auftakt am 3. September geht es für den DFB zu Hause gegen Spanien. Der Gruppensieger qualifiziert sich für die Finalrunde im Juni 2021, der Gruppenletzte steigt ab – wie die DFB-Mannschaft bei der ersten Nations League 2018/19; nur wegen einer Aufstockung von zwölf auf 16 Teams blieb die DFB-Elf erstklassig. (sid/jW)