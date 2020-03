Das Übel Heimweh

Krafft Angerer Ab und zu treten die Schauspieler aus ihren Rollen (Murat Dikenci und Stefko Hanushevsky)

»Der Putsch« sei ein »Gottesgeschenk«. An jene Worte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird am Ende Theaterstücks »Verhaftung in Granada« nach dem Roman Dogan Akhanlis erinnert. Die Schauspieler zeigen auf, wie das mit dem »Geschenk« gemeint war – das Stück endet mit einer schier endlosen Aufzählung von Namen politischer Gefangener.

Zuvor steht der Schriftsteller Dogan Akhanli im Mittelpunkt. Vor allem seine Geschichte wird in dem Stück verhandelt, dessen Uraufführung am Freitag im Kölner Schauspielhaus unter der Regie von Nuran David Calis über die Bühne ging. Es geht aber auch um jene, die sich für Akhanlis Freilassung einsetzten, als er im August 2017 auf Verlangen der Türkei im spanischen Granada verhaftet wurde, um die »Magie der Solidarität«, wie Akhanli sagt.

Mal Hütte, mal Zimmer, mal Polizeistation: Mit einer drehbaren Baracke ist das Bühnenbild (Anne Ehrlich) multifunktional. Zu Beginn sitzt Akhanli, taktvoll gespielt von Stefko Hanushevsky, an einem Laptop. Die erste Szene gilt Kindheitserinnerungen: dem Vater, der als Dorflehrer »auch Mutter Lesen und Schreiben beibrachte«; der Mutter, die Bücher regelrecht verschlang; dem Bruder, der »Buchpakete ins Dorf schickte«, etwa mit Yasar Kemals berühmtem Roman »Ince Memed« (Memed mein Falke, 1955) über einen Bauernjungen, der einen Großgrundbesitzer erschießt.

Getrieben von Neugier kauft sich Akhanli mit 17 Jahren an einem Kiosk »die Zeitschrift mit dem roten Stern«. Das genügt für seine erste Verhaftung. In der Folge will er »mit denen, die noch auf freiem Fuß sind«, eine »neue Widerstandsbewegung gründen«. In einer Diskussion mit Ayse (Gefährtin) und Mustafa (Genosse) überzeugen Kristin Steffen und Murat Dikenci wie im Verlauf des Abends in einem ganzen Bündel von Rollen. Steffen ist Mutter, Genossin, Geliebte, Krankenschwester, Tochter, Wächterin, Anwältin oder eine Zufallsbekanntschaft, die 2010 bei der Verhaftung Akhanlis am Flughafen Istanbul seine Leute in Köln verständigt. Dikenci ist Bruder, Genosse, Sohn oder ein Beamter vom Antiterrordezernat. Die letztgenannte Rolle ist so tiefsinnig wie humorvoll: »Warum bedankst du dich?« – »Weil Sie mir Wasser angeboten haben.« – »In all den Jahren hat sich kein einziger bedankt«, man sei sich ja »spinnefeind«. Bald darauf wird der Beamte gefrag: »Dayi (Onkel), was schreibst du so?« Er wolle »auch ein Drehbuch schreiben – darüber, wie man uns in der Terrorbekämpfung ausbeutet. Wie geht das Schreiben eigentlich?« Und wenig später: »Bis du rauskommst, hab ich das Drehbuch fertig, Dayi! Versprochen.« Hier scheint die Klassenstruktur eines Repressionsapparats auf. Beim Verhör beweist Akhanli Humor, als er den Beamten bei deren Suche nach seiner »terroristischen Organisation« beispringt: »Ich nannte ihnen den Namen eines Kölner Projekts, dessen Abkürzung der einer radikalen linken Organisation nicht unähnlich ist: MKLL – Mit Konflikten leben lernen.«

Solche Szenen machen die Vermittlung des ernsten Stoffes wirkungsvoller. Hier Zusammenhalt – bei Passfälschung oder Flucht –, dort staatliche Gewalt. Folter ist ein präsentes Thema. Doch ihre Darstellung ist weniger dominant als in Canlis Stück »Istanbul« über Akhanli von 2017. In »Granada« reichen kurze Berichte, wie der von jener Zelle, die »nach Blut, Schimmel, Exkrementen und den Ängsten meiner Vorgänger roch«. Oder von Tagen in »absoluter Finsternis«, über die Akhanli derzeit auch auf der Bonner Opernbühne in Volker Löschs »Fidelio«-Inszenierung berichtet.

Der Verhaftung 2010 ging eine Reise voraus, die Akhanli gegen den Rat seiner Kinder und seines Anwalts angetreten hatte. Doch er hatte »verdammt triftige Gründe«: den kranken Vater zu besuchen und »das Übel Heimweh zu bezwingen«. Im Gegensatz zu damals trifft ihn die Verhaftung durch die spanischen Behörden in Granada 2017 unerwartet. »Die ganze Welt ist über Ihre Festnahme informiert«, erklärt ihm der spanische Anwalt Gonzalo Boye. Zur Videodokumentation (Nazgol Emami) gehören Bilder aus der New York Times und ein längerer »Tagesschau«-Beitrag.

Ab und zu treten die Schauspieler aus ihren Rollen. Bei der ersten Probe »wurden wir gefragt«, so Murat Dikenci, »ob irgendwer nochmal in die Türkei reisen wolle«. Der könne jetzt gehen. Als am nächsten Tag zwei nicht mehr kamen, »verging uns das Lachen«. Er selbst habe sich – bei aller Sehnsucht nach dem Land – bewusst für das Stück entschieden, schon wegen der verhafteten Kollegen von Theatern in der Türkei.

Lang anhaltender Applaus brandete auf, als Akhanli nach der Uraufführung aus dem Publikum auf die Bühne geholt wurde. Am Rande der Premierenfeier freute er sich über eine »feinsinnige« Umsetzung »ohne plakative« Momente. Derweil waren dem Kölner Aktivisten Peter Bach die Ereignisse von 2010 wieder »schlagartig präsent«. Mit einer rund 50köpfigen Delegation seien sie nach Istanbul gereist, um Druck auszuüben. Bach war darauf eingestellt, Verhandlungen zu führen. Sie hatten mit allem gerechnet, nur nicht damit, »dass wir Dogan gleich mitnehmen konnten«.

Im Foyer des Theaters lag auch zu später Stunde noch Material des Vereins »Stimmen der Solidarität – Mahnwache Köln« aus. Die Initiative war 2019 aus dem Solidaritätskreis »Freiheit für Adil Demirci« hervorgegangen – noch ein Kölner, der, in der Türkei verhaftet, dank breiter Unterstützung wieder freikam. Noch so ein Stück Magie.