Wieviel Emm jibts dafür?

Gemeinfrei »Hauptsitz des Geistes« im Wilhelminismus: Café des Westens

In Cafés und Kaffeehäusern lagen im 18. Jahrhundert die ersten Zeitungen aus – und kam man ins Gespräch über die politischen Themen der Zeit, soweit dies in deutschen Landen von der Obrigkeit geduldet wurde. Für Jürgen Habermas bildete sich hier sogar eine Art Öffentlichkeit, ein kritisches, auf das Räsonieren beschränktes Korrektiv zur aristokratisch bestimmten Politik.

Im 19. Jahrhundert setzt sich das allerdings kaum fort. Die romantische Bohème trifft sich in Zirkeln, die Intellektuellen kommen in Salons (nach dem französischen Vorbild) zusammen oder in akademischen Klubs wie dem linkshegelianischen »Doktorklub«, an dem der junge Marx teilnahm. Doch dann entstehen in der neuen Metropole Berlin Cafes, Treffpunkte der nach standesgemäßen Etablissements suchenden expandierenden Mittelschicht der Kaufleute und Beamten. Legendär wurde ein kleines Café am damals nur teilweise bebauten Kurfürstendamm, 1895 »Café des Westens« benannt. Dort traf sich die Berliner Bohème, also jene Schicht bürgerlich-antibürgerlicher Maler, Theaterleute oder Literaten, die sich von der aufsteigenden Bourgeoisie und deren teils aggressivem, teils unterwürfigem Gehabe absetzen wollte.

In diesem Milieu entstanden Cabarets, die sowohl varietemäßige Unterhaltung als auch vorsichtige Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen boten. Das »Café Größenwahn«, wie es bald genannt wurde, war lange der zentrale Sammelpunkt der Bohème, zu der nach 1907 auch die Riege der Frühexpressionisten gehörte. Man sah sich als »Hauptsitz des Geistes« in der von Kommerz und Großmachtpolitik bestimmten Zeit des Wilhelminismus. An den Stammtischen fand sich die literarische Prominenz dieser Jahre: Erich Mühsam, Else Lasker-Schüler, Jakob van Hoddis, Richard Dehmel, Peter Hille, Gottfried Benn oder Alfred Döblin, Egon Erwin Kisch oder Leonhard Frank. Kaffee und Bier waren billig, und vor allem gab es Zeitungen, sogar einen für deren Vergabe zuständigen »Zeitungskellner«. Diese paradiesischen Zustände endeten während des Ersten Weltkriegs abrupt. Das »Café des Westens« stellte auf Kommerz um, die wenig verzehrende oder gar schnorrende Prominenz wurde herausgeworfen. Sie traf sich dann im Café Josty (am Potsdamer Platz) und im bald ebenso legendären Romanischen Café gegenüber der Gedächtniskriche.

Die zahlreichen Künstercafés der 20er Jahre – Schebera schätzt, dass etwa 100 der 500 Cafés in Berlin von Künstlern und Künstlerinnen verschiedener Provenienz frequentiert wurden – stehen in der Tradition dieses ersten Bohème-Cafes. Für Erich Mühsam waren sie jedoch nicht mehr Orte des freien Geistes, an denen Künstler, die sich als »entwurzelt« oder gar »abseitig« sahen, genussvoll miteinander kommunizierten und gelegentlich produzierten. Die Bohème des Kaiserreichs gab es nicht mehr. Statt dessen wurden die Cafés zu einer Meinungsbörse, ja zu einem Umschlagplatz, an dem man seine Ideen, Buch- oder Theaterprojekte an den Mann zu bringen suchte. Berlin war nach der Befreiung vom wilhelminischen Monarchismus zunächst ein großer Markt, der bedient werden musste. Die beachtliche Zahl von Zeitungen, Theatern, Verlagen und Kabaretts spricht für sich. Es gab geradezu Branchencafés, in denen sich die Vertreter bestimmten Sparten, also etwa Theater- oder Zeitungsleute trafen. Das Romanische Café war als eines der größten in Bereiche unterteilt, wo die Prominenz unter sich sein und gleichzeitig von anderen Besuchern bestaunt werden konnte.

Für einen regelmäßigen Besucher wie Paul Marcus hatte sich die Bohème der Ideale zur Bohème der Praxis gewandelt, bestehend aus Vertretern des ausgedehnten Literatur-, Theater und Zeitungsbetriebs, die nach mehr oder weniger lukrativen Aufträgen suchten, zwischendurch Schach spielend oder Zeitung lesend. Die Kabarettlyrik Mascha Kalekos, Kurt Tucholskys und Walter Mehrings entstand in diesem Ambiente, 1917 thematisierte eine Kabaretterevue das Café und dessen Umgebung: »Bei uns – um die Gedächtniskirche rum«.

Ein Treffpunkt der Bühnenprominenz war das Schwannecke (Rankestraße), in dem Fritz Kortner, Werner Krauss oder Ödön von Horváth feierten, bis am frühen Morgen die ersten Kritiken zu lesen waren. Es gab auch Restaurants wie das der Brüder Schlichter (Lutherstraße), wo sich 1927 Brecht und Kurt Weill erstmals trafen und ihre Gegenopern (Mahagonny, Dreigoschenoper) besprachen. Walter Benjamin lernte hier Brecht kennen. Geschrieben wurde in den Cafés zumeist nicht, Ausnahmen waren Erich Kästner und Joseph Roth, der sieben Romane in Berlin verfasste, stets im Café schreibend. Die literarische Großprominenz jener Jahre ließ sich in den Künstlercáfes nicht blicken, sondern stieg – wie Thomas Mann oder Gerhard Hauptmann – im neu eröffneten Hotel Adlon ab, wo es eine Bar und ein Büfett gab.

Da Scheberas Darstellung sich auf das Anekdotische beschränkt, erfährt man wenig Neues über den Charakter der Künstlergruppen jener Jahre. Ihre Cafés lagen fast ausschließlich im bürgerlichen Westen der Stadt. Folgt man Schebera, drehten sich die Diskussionen dort noch 1932 eher um Militarismus oder Klassenjustiz als den Faschismus. Christopher Isherwood hat beschrieben, wie die SA schon bald ins Café trampeln sollte. Wer konnte, hatte im Februar 1933 das Land verlassen. An die Tradition des Cafés als Treffs von Künstlerinnen und Künstlern ließ sich nach 1945 kaum anknüpfen, weder im Osten noch im Westen.