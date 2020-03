»Nur der Frieden sichert unser Überleben«

Hendrik Schmidt/dpa Beim »Chemnitzer Friedenstag« wird der Opfer vergangener und aktueller Kriegszerstörungen gedacht

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Chemnitz von den Alliierten bombardiert. Der schwerste Angriff war in der Nacht vom 5. auf den 6. März 1945. Rund um diesen Jahrestag veranstalten Sie bereits seit 2002 den »Chemnitzer Friedenstag«. Was hat es damit auf sich?

Die Stadt und ihre Bürger gedenken schon immer der Opfer dieser Bombardierungen. Nach unserer Überzeugung fehlten dabei aber Fragen – wie: »Was müssen wir tun, um Kriege zu verhindern?«, »Was ist eigentlich Frieden?«. So begannen wir, den Jahrestag der Zerstörung der Innenstadt dem Frieden zu widmen, weil er an den Krieg erinnert. Jährlich wurde unsere Präsenz stärker, der 5. März ging als »Chemnitzer Friedenstag« in den Sprachgebrauch ein. Wir widmen uns sowohl Fragen des globalen Friedens, als auch dem gesellschaftlichen Frieden konkret in unserer Stadt. Am 5. März versammeln sich Menschen generationen-, partei- und konfessionsübergreifend vor dem Chemnitzer Rathaus. Alle verbindet an diesem Abend der Wunsch nach Frieden. Vereine und Initiativen bereiten außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm vor.

Also geht es Ihnen nicht einzig um Geschichtsaufarbeitung – Sie wollen sich auch in tagespolitische Debatten einmischen?

Das Thema Frieden hat in jeder Sekunde eine tagespolitische Relevanz. Zuletzt haben Äußerungen von Bundespolitikern wieder gezeigt, dass man immer noch ernsthaft glaubt, Kriege und Waffen machen die Welt sicherer. Wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der am 31. Januar mehr Auslandseinsätze deutscher Soldaten forderte. Oder der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, der am 4. Februar unter dem Thema »Nukleare Teilhabe« verkündete: »Die Realität ist doch, dass wir eine atomare Abschreckung benötigen.« Welche Abgründe tun sich da auf! Wo ist da das Bewusstsein, dass nur Frieden ein Überleben sichert?

Auffällig ist, dass es Ihnen in Chemnitz gelungen ist, eine Reihe unterschiedlicher Organisationen – darunter auch die Stadt selbst – dafür zu gewinnen, sich am »Chemnitzer Friedenstag« zu beteiligen.

Ja, der Chemnitzer Friedenstag ist auch ein Gedenktag. In einem Friedenskreuz vorm Rathaus werden Bilder vor und nach der Zerstörung der Stadt gezeigt. Das brauchen die Leute, vor allem die Älteren. Wir verknüpfen dies mit einem Weiterdenken, zeigen dabei Bilder aktueller Kriegszerstörungen von Städten. Alle Angebote, die wir machen, sollen eine Kultur des Friedens etablieren. Wir müssen an den Krieg erinnern, sonst holt er uns wieder ein. Darum bin ich der Stadt Chemnitz dankbar, dass sie seit einigen Jahren Zeitzeugen auffordert, ihre Kriegserinnerungen zu erzählen, die dann veröffentlicht werden.

Chemnitz hat eine starke Naziszene, die in der Vergangenheit anlässlich des Jahrestags der Bombardierung der Stadt aufmarschiert ist. Rechnen Sie in diesem Jahr mit Aktivitäten der Faschisten?

Für Aktivitäten aus dem faschistischen Lager am 5. März gibt es im Moment keine Anzeichen. Doch wir müssen wachsam bleiben. Für den 4. April 2020 mobilisiert eine ominöse Gruppe unter dem Motto »Deutschland braucht uns« zu einer Sternfahrt nach Chemnitz.

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) Chemnitz wird in diesem Jahr eine eigene Ausstellung am »Chemnitzer Friedenstag« auf dem Neumarkt zeigen: »Chemnitzer Kriegsspuren – Orte der Erinnerung an 1933–45« Was erwartet die Besucher?

Die Ausstellung präsentiert historische Fakten, Geschichten, Dokumente und Bilder zu Chemnitzer Orten aus den Jahren 1933–45, den damaligen Astrawerken etwa. Ein Unternehmen, das eigentlich Buchungsmaschinen herstellte, später Rüstungsgüter. Dort mussten »Ostarbeiter«, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge Zwangsarbeit verrichten. Ein »Nationalsozialistischer Musterbetrieb« mit satten Gewinnen.