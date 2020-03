Mit vereinten Kräften

Ivan Alvarado/REUTERS Puppen der Kandidaten Elizabeth Warren, Bernard Sanders und Joseph Biden in Des Moines, Iowa (22.1.2020)

Geht man nach den Prognosen von TV-Sendern, ist es der kapitalnahen Fraktion der US-Demokraten am »Super Tuesday« gelungen, die Erfolgswelle des »demokratischen Sozialisten« Bernard »Bernie« Sanders zu stoppen. Am Dienstag stimmten die Unterstützer der Partei in 14 US-Bundesstaaten sowie in Amerikanisch-Samoa darüber ab, wer US-Präsident Donald Trump im November herausfordern soll. Ein in den vergangenen Tagen dramatisch reduziertes Kandidatenfeld erlaubte es nun dem ehemaligen Vizepräsidenten Joseph »Joe« Biden, die Rechten in der Partei weitgehend hinter sich zu vereinen. Bis jW-Redaktionsschluss lagen noch keine belastbaren Endergebnisse der Vorwahlen vor. Da Briefwähler zum Beispiel in Kalifornien noch bis Dienstag per Post abstimmen durften, wird es noch mehrere Tage dauern, bis exakte Ergebnisse feststehen.

Zwar konnte Sanders basierend auf den Hochrechnungen in vier Bundesstaaten gewinnen, darunter mit rund zehn Prozentpunkten Vorsprung bei der Vorwahl in Kalifornien, das 415 der 3.979 Delegierten zum Nominierungsparteitag entsendet. Dieser soll vom 13. bis 16. Juli in Milwaukee stattfinden. In insgesamt neun der 14 Bundesstaaten, in denen am Dienstag gewählt wurde, gewann jedoch voraussichtlich Biden, darunter in Texas, das 228 Delegierte nach Milwaukee schickt. Glaubt man Befragungen am Wahltag selbst, schnitt Sanders besonders gut bei jungen und Wählern mit lateinamerikanischen Wurzeln ab. Bidens Erfolg stützt sich vor allem auf die Stimmen älterer, afroamerikanischer und in Vororten lebender Menschen.

Als Wendepunkt für Biden gilt die Vorwahl in South Carolina. Nachdem Sanders in den ersten drei Abstimmungen die meisten Stimmen erhalten hatte, gelang dort dem ehemaligen Vizepräsidenten am vergangenen Sonntag ein überraschend deutlicher Sieg und so eine Wiederbelebung seiner kriselnden Wahlkampagne. In der Folge stiegen am Montag die Kandidaten Peter Buttigieg sowie Amy Klobuchar aus dem Rennen der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur aus und erklärten ihre Unterstützung für Biden.

Am Mittwoch morgen erklärte auch der Milliardär Michael Bloomberg sein Ausscheiden aus dem Präsidentschaftsrennen zugunsten Bidens. Bloomberg, der am Dienstag zum ersten Mal auf den Wahlzetteln stand, hatte sich erst unter dem Eindruck der kriselnden Biden-Kampagne entschlossen zu kandidieren. Trotz des Einsatzes von rund einer halben Milliarde US-Dollar aus seinem Privatvermögen konnte er nur im kleinen Amerikanisch-Samoa die meisten Stimmen holen.

Behilflich bei der Konsolidierung des Biden-Lagers war auch der ehemalige Präsident Barack Obama. Wie die Tageszeitung New York Times am Sonntag online berichtete, riet er Buttigieg in einem Telefongespräch am Sonntag abend, sich seines »erheblichen Einflusses« bewusst zu werden, und drängte ihn implizit, seine Kampagne zu beenden. Ebenfalls am Sonntag sah sich Klobuchar konfrontiert mit Protesten der Bewegung »Black Lives Matter« sowie der NAACP, einer der ältesten und einflussreichsten schwarzen Bürgerrechtsbewegungen der USA, die ihr Rassismus vorwarfen. Die Senatorin brach die Veranstaltung ab und erklärte einen Tag später ihren Rücktritt von der Kandidatur. Formal sind neben Sanders und Biden nur noch die linke Elizabeth Warren sowie die in Umfragen bedeutungslose Abgeordnete aus Hawai, Tulsi Gabbard, im Rennen.

Warren lag noch im Oktober des vergangenen Jahres in nationalen Umfragen mit rund 26 Prozent Unterstützung gleichauf mit Biden an der Spitze. Ihre Unterstützung brach ein, als sie erklärte, eine kostenlose Gesundheitsversorgung für alle erst im dritten Jahr ihrer Präsidentschaft in Angriff nehmen zu wollen. Während Warren zunächst Gelder von Konzernen für ihre Wahlkampagne ablehnte, akzeptierte sie Ende Februar die Unterstützung eines »Super-PAC«, also eines Spendensammelfonds, der unbegrenzt Gelder annehmen kann und dessen Spender bislang nicht offen gelegt wurden. Ihren Status als Alternative zu Sanders büßte sie dadurch bei vielen linken Wählern ein.