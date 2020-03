Abrüsten? Nicht bei uns

Annegret Hilse/REUTERS »Nukleare Teilhabe« trotz warmer Worte und gedrechselter Phrasen zur Abrüstung: Außenminister Heiko Maas (SPD)

Man kann Heiko Maas wirklich nicht nachsagen, dass dem Minister für Äußeres die gedrechselten Phrasen ausgingen. »Gedenken allein reicht nicht aus«, erklärte der Sozialdemokrat Mitte vergangener Woche im UN-Sicherheitsrat mit Blick auf den heutigen 5. März, an dem sich das Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrags (Non-Proliferation Treaty, NPT) zum 50. Male jährt. Der Vertrag habe zuletzt »schwere Rückschläge erlebt«, fuhr der Minister fort: Die nukleare Abrüstung stagniere; zudem verlangten »Proliferationskrisen (…) unsere größte Aufmerksamkeit«. Es müsse endlich etwas geschehen – denn schließlich habe man sich ja mit dem NPT einem großen Ziel verschrieben: »einer Welt ohne Atomwaffen«. Maas tönte weiter: »Und niemand trägt eine größere Verantwortung dafür als die Mitglieder des Sicherheitsrates« der Vereinten Nationen. Dem gehört Deutschland in diesem Jahr an.

Von einer Krise des Atomwaffensperrvertrags ist schon seit vielen Jahren immer wieder die Rede. Das Grundproblem: Die übergroße Mehrheit der Unterzeichnerstaaten, die selbst keine Kernwaffen besitzt, hält sich an ihre Vertragszusage, auf deren Erwerb zu verzichten. Die fünf Unterzeichner aber, die Atombomben haben, kommen ihrer Verpflichtung zu einer »vollständigen Abrüstung« bis heute nicht nach. Im Gegenteil: Vor allem die USA treiben die Modernisierung ihrer Bestände für dreistellige Milliardensummen energisch voran. Dieses Missverhältnis hat regelmäßig Unmut bei den nicht über Atomwaffen verfügenden Staaten ausgelöst. Und immer wieder hat es anlässlich der alle fünf Jahre abgehaltenen Überprüfungskonferenzen, auf denen die Erfüllung der Vertragsbestimmungen kontrolliert wird, zu heftigen Konflikten geführt. Das nun aber kann den Atomwaffenstaaten nicht völlig gleichgültig sein: Verliert der NPT die Bindekraft, dann könnten im Extremfall Dutzende Länder weltweit atomar aufrüsten. Dies wiederum schränkte den Machtvorsprung der Nuklearmächte empfindlich ein.

Deshalb hat es in den vergangenen Jahren diverse Manöver gegeben, den Atomwaffensperrvertrag zu retten. Eines davon wurde unumgänglich, nachdem die Überprüfungskonferenz des Jahres 2005 ergebnislos gescheitert war. Im April 2009 kündigte der frisch ins Amt gelangte US-Präsident Barack Obama bei einem Aufenthalt in der tschechischen Hauptstadt Prag an, die Vereinigten Staaten seien »entschlossen«, sich »für den Frieden und die Sicherheit in einer Welt ohne Atomwaffen einzusetzen«. Ein Jahr später einigten sich Washington und Moskau auf New START, einen Vertrag zur Reduzierung ihrer nuklearen Waffen. Damit schien die Überprüfungskonferenz vom Mai 2010 gerettet. Und in der Tat: Die Nichtatomwaffenstaaten ließen sich in der Hoffnung, es werde nun doch auch mit der Abrüstung der Nuklearmächte ein wenig vorangehen, auf einen NPT-Aktionsplan ein. Zugleich geschah jedoch, was die Atomwaffenstaaten stets unbedingt hatten verhindern wollen: Erste Überlegungen zu einem Atomwaffenverbotsvertrag wurden ernsthaft debattiert.

Der Atomwaffenverbotsvertrag ist schließlich, als nach der Überprüfungskonferenz von 2010 eine wirkliche Abrüstung der Nuklearmächte – wie zu erwarten – weiterhin ausblieb, breit diskutiert und nach dem Scheitern auch der Überprüfungskonferenz des Jahres 2015 von einer großen Anzahl UNO-Mitgliedsstaaten entschlossen vorangetrieben worden. Am 7. Juli 2017 verabschiedeten Vertreter von 122 Staaten in New York das Dokument, das seitdem von 81 Staaten unterzeichnet und von 35 Staaten ratifiziert worden ist. Es tritt genau 90 Tage nach der 50. Ratifizierung in Kraft. Freilich ist seine Wirkung begrenzt. Zwar verbietet es kategorisch Entwicklung, Test, Produktion, Erwerb, Lagerung, Stationierung und Einsatz von Nuklearwaffen oder auch nur die Drohung damit. Allerdings gilt der Vertrag nur für diejenigen Staaten, die ihn ratifiziert haben. Die Nuklearmächte sind damit fein raus; von ihnen hat lediglich China zu erkennen gegeben, prinzipiell an einem allgemeinen Verbot von Nuklearwaffen interessiert zu sein. Die Hoffnung der Unterzeichnerstaaten liegt vor allem darin, mit dem Verbotsvertrag den politischen Druck in Sachen Abrüstung spürbar zu erhöhen.

Welche Position bezieht Deutschland dazu? Vor der diesjährigen Überprüfungskonferenz, die am 27. April in New York beginnen soll, läuft sich der Minister für Äußeres mit gedrechselten Phrasen warm. Dafür hat er allen Anlass – denn die Bundesrepublik hat sich in Sachen nukleare Abrüstung, sobald es um mehr als warme Worte ging, üblicherweise als Bremserin profiliert. Das war zuletzt etwa beim Atomwaffenverbotsvertrag der Fall. Als die Vereinten Nationen im Oktober 2016 über die Aufnahme von Verhandlungen über das Abkommen entschieden, stimmte Deutschland wie alle anderen NATO-Mitglieder mit Ausnahme der Niederlande dagegen. Im März 2017 zog das Auswärtige Amt sogar die Unterstützung einer US-Protestnote gegen den im Entstehen begriffenen Verbotsvertrag in Betracht. Selbstverständlich hat kein einziges NATO-Mitglied das Dokument unterzeichnet – auch nicht die Bundesrepublik.

Nicht einmal der Atomwaffensperrvertrag gilt in Deutschland unbeschränkt. Als Bonn das am 5. März 1970 in Kraft getretene Abkommen nach fünf Jahre währendem Zögern am 2. Mai 1975 endlich ratifizierte, da geschah dies ausdrücklich nur unter der Maßgabe, es schränke die »nukleare Teilhabe« der Bundesrepublik – die Stationierung von US-Atomwaffen in Büchel und ihren etwaigen Einsatz durch die deutsche Luftwaffe – nicht ein. Die Bundesregierung hielt ausdrücklich fest, dies gelte auch für eine etwaige »nukleare Teilhabe« im Rahmen einer »europäischen Option«, also eine mögliche deutsche Mitverfügung über französische Atomwaffen, wie sie aktuell wieder von deutschen Politikern gefordert wird. Berlin folgt weiterhin konsequent seiner altbewährten Maxime: Abrüsten? Na klar – aber nur in pathetischen Reden, und vor allem nicht bei uns.