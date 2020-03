USA fliegen Angriff auf Taliban

Josh Smith/REUTERS Eine F-16 der U. S. Air Force hebt ab auf der Bagram Air Base, dem Hauotquartier der U. S. Army in Afghanistan (22.8.2017)

Die US-Luftwaffe in Afghanistan ist kurz nach Unterzeichnung eines Abkommens mit den Taliban einen Luftangriff gegen deren Kämpfer geflogen. Ein Sprecher der US-amerikanischen Streitkräfte, Sonny Leggett, twitterte am Dienstag (Ortszeit), dass der Angriff sich gegen Taliban gerichtet habe, die im Bezirk Nahr-e Saradsch in der südafghanischen Provinz Helmand einen afghanischen Militärposten angegriffen hatten. Es sei eine defensive Maßnahme gewesen, um den Angriff zu beenden.

Am vergangenen Sonnabend hatten die USA nach langen Verhandlungen mit den Taliban ein Abkommen über Wege zum Frieden in Afghanistan geschlossen. Es soll einen stufenweisen Abzug der US-Truppen einleiten und zu innerafghanischen Friedensgesprächen führen. Vorangegangen war eine einwöchige Phase »verringerter Gewalt«. Die USA hatten nach Unterzeichnung des Deals ausdrücklich ihre Erwartung formuliert, dass das Gewaltniveau weiter niedrig bleibe.

Hochrangige Taliban dagegen hatten erklärt, die Anschläge gegen US- Kräfte würden zwar eingestellt, die Angriffe gegen afghanische Ziele bis zu einer innerafghanischen Einigung jedoch fortgeführt. Am Mittwoch waren allein bei zwei Anschlägen in Nordafghanistan lokalen Politikern zufolge mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet worden. Talibansprecher Kari Jusuf Ahmadi meldete Angriffe in Helmand, Urusgan und Kandahar.

»Um es klar zu machen – wir fühlen uns dem Frieden verpflichtet, aber wir haben die Verantwortung, unsere ANDSF-Partner (Afghanische Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, jW) zu verteidigen«, twitterte Leggett. Der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha, Suhail Schahin, antwortete darauf über Twitter, dass die Aufständischen nach und nach alle Teile des Abkommens umsetzen würden. »Die andere Seite« solle aber ebenfalls Hürden aus dem Weg räumen. Das könnte sich auf einen Teil des Abkommens beziehen, der die Entlassung von 5.000 Talibangefangenen der afghanischen Regierung als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche betrifft. Präsident Aschraf Ghani hatte das abgelehnt. (dpa/jW)