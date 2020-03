Seit Gramsci nichts Neues?

Eduard Korniyenko/REUTERS Hegel-Studium für den Weitblick: Lenin (Statue im russischen Kasinka)

Für den vergangenen Samstag hatte die Gesellschaft für dialektische Philosophie (GfdP) zur sechsten Hans-Heinz-Holz-Tagung eingeladen, die sie dieses Mal unter das Motto »150 Jahre Lenin« gestellt hatte. Ihr Vorsitzender Andreas Hüllinghorst eröffnete die wohlorganisierte und mit rund 70 bis 80 Teilnehmern gutbesuchte Konferenz in den Räumlichkeiten des Helle Panke e. V. mit einem Grußwort und einleitenden Bemerkungen. Im Zentrum stand die Auseinandersetzung von Holz mit Lenin, unter anderem vermittelt über das intensive Hegel-Studium Lenins. Insbesondere war den beiden Marxisten die Auffassung von Begriffen als Widerspiegelung der Welt gemeinsam, mit denen die Möglichkeit zum verändernden Eingreifen eröffnet wird.

Der Philosoph Michael Weingarten begann die Vortragsreihe mit seinem Referat »Umkehren oder Rückkehren? Die Philosophie Hegels bei Marx, Lenin und Holz«. Sich auf die Feuerbachthesen stützend, betonte er die Notwendigkeit, Marx als Dialektiker zu verstehen, da man sonst auch dem politischen Aspekt des Marxismus nicht gerecht werden könne. Im Anschluss machte der Marburger Holz-Schüler seine zentrale These deutlich: Die Metapher, Hegel sei durch Marx »vom Kopf auf die Füße gestellt worden«, sei höchst problematisch. Weingarten rückte Hegel näher an die Traditionslinie Marx-Lenin-Holz und führte Anknüpfungspunkte an, wie dessen erstaunlich fortschrittlichen Produktionsbegriff. Des weiteren mahnte er eine intensivere Erforschung des berühmten Marxschen Methodenkapitels an und leitete von Marxens Orientierung an Hegels Theorie vom Selbstunterschied zur Kategorie der Widerspiegelung bei Holz über. In der Diskussion erhielt Weingarten viel Lob. Einigkeit herrschte darin, Hegel nicht als »gewöhnlichen« Idealisten zu nehmen. Inwiefern das zu nahe Heranrücken von Hegel an Marx nicht auch Unterschiede verwischen mag, wurde nicht mehr hinreichend problematisiert.

Es folgte ein von der Grundorganisation Wien der GfdP kollektiv erarbeitetes Referat über »Commune bonum und Revolution. Das Verhältnis von Bildung und Fortschritt bei Leibniz und Lenin«. Entlang der vier Begriffe Freiheit, Bildung, Organisation und Fortschritt wurden in dem von einem Wiener Genossen verlesenen Text Gemeinsamkeiten von Leibniz und Lenin herausgearbeitet. In Anknüpfung an Holz’ Arbeiten wurde gezeigt, dass der Vater der Monadenlehre auch in der politischen Theorie zur Lösung marxistischer Problemkomplexe gewinnbringend herangezogen werden kann. Insbesondere darf Leibniz als Gründer von Sozietäten und mit seinem Anspruch, Theorie und Praxis im Dienste des allgemeinen Wohls zu verbinden, als Vorreiter von Lenin mit seiner Forderung nach breiter Volkserziehung gelten. Thesenartig formulierte die GO Wien, die kommunistische Bewegung solle heute das Ideal der Leibnizschen Sozietäten übernehmen und damit das bürgerliche Bildungsideal aufheben. Dazu müsse sie Bildungsarbeit organisieren und darüber hinausgehend als Partei zum »ideellen organischen Gesamtintellektuellen« im Sinne Gramscis werden. Dass der Vortrag einen Nerv traf, zeigte sich in der angeregten Debatte, die sich unter anderem darum drehte, inwiefern man die Rolle der Sozietäten im Sozialismus erforschen und ihren Wissensstand bewahren müsse und ob Organisationen wie die GfdP Keime einer neuen Sozietät sein können.

Nach der Pause sprach der Mitherausgeber der Marxistischen Blätter, Rolf Jüngermann, über »Hans Heinz Holz und der politische Leninismus heute«. Er betonte die Gefahr, die dem Marxismus durch theoretischen Revisionismus erwächst, und gab einen Überblick über Aspekte von Demokratiekonzeptionen und der Diktatur des Proletariats. Dabei wurde auch das Verhältnis von Holz zu Gramsci angesprochen. Der im Raum stehenden Frage, ob es seit Gramscis Tod theoretische Neuerungen im Marxismus gegeben habe, begegnete Jüngermann mit Hinweisen auf die Reformen in China unter Deng Xiaoping. Da an manchen Stellen jedoch auch Streitpunkte rund um aktuelle Positionen der DKP berührt wurden, war die entlang parteipolitischer Präferenzen verlaufende Diskussion eher unfruchtbar. Den erfahrenen Moderatoren Hüllinghorst und Martin Küpper ist es zu verdanken, dass die Debatten insgesamt trotz der Tendenz zu monologisierenden Gesprächsbeiträgen dennoch konstruktiv verliefen.

Der letzte Beitrag der Tagung war dem rechtsphilosophischen Denken von Hans Heinz Holz gewidmet. Der Jurist Alfred J. Noll machte vor allem am Beispiel von dessen Beitrag »Macht und Recht« zum Philosophenkongress von 1950 plausibel, dass sich beim frühen Holz Ansätze einer materialistischen Rechtstheorie finden, in der Recht historisch situiert verstanden wird. Sehr wertvoll waren die von Noll gelieferten Belege, wie stark Holz von Wilhelm Raimund Beyer und dessen Schrift »Der Spiegelcharakter der Rechts-Ordnung« (1951) geprägt wurde. Beyer müsste demnach für die Entwicklung von Holz’ Denken als wohl noch wichtiger gelten als Josef König.

Damit hat die Tagung das »Leninjahr« mit wichtigen Impulsen für weitergehende Forschungen eingeläutet.