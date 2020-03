Wünsche der Kapitalseite befolgt

Brian Snyder/Reuters Geopferte Lebenszeit: Ohne systematische Erfassung lässt sich der Arbeitstag leichter verlängern

Die Beschäftigten in Deutschland haben im vergangenen Jahr 62,7 Milliarden Stunden gearbeitet. Die Zahl entspreche einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bedeute den höchsten Stand seit 1991, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mit. Damals waren die Daten erstmals erhoben worden.

»Im Jahr 2019 gab es erneut einen Rekordwert beim Arbeitsvolumen. Dieser wurde erreicht, obwohl die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf im Zuge des Wirtschaftsabschwungs zurückging«, sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs »Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen«. Im Durchschnitt leistete jeder Beschäftigte 23,6 bezahlte Überstunden und damit zwei Stunden weniger als im Vorjahr. Die unbezahlten Überstunden lagen laut IAB 2019 bei 23,3 Stunden.

Eine gesetzeswidrige Praxis der Unternehmer, mit der es bald vorbei sein soll. Denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Mai vergangenen Jahres geurteilt, dass Firmenchefs verpflichtet werden sollen, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit der Beschäftigten zu erfassen. Diese hätten dann endlich einen Nachweis, um ihren vorenthaltenen Lohn einzuklagen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kommentierte das Urteil des EuGH im vergangenen Jahr: »Flexible Arbeit ist heutzutage eher die Regel statt die Ausnahme. Gerade da, wo Arbeitgeber aber eine Regelung zur Arbeitszeiterfassung nicht für notwendig halten, die Interessenvertretung fehlt oder eine entsprechende Vereinbarung nicht durchsetzen kann, bleiben die Rechte der Beschäftigten viel zu oft auf der Strecke.« Innerhalb eines Jahres hätten sich Unternehmer rund 18 Milliarden Euro in die eigene Tasche gesteckt. Ernste gesundheitliche Folgen für die Beschäftigten seien die Folge.

Bislang hat die Bundesregierung noch kein Gesetz vorgelegt. Die Bundestagsfraktion Die Linke hat das Thema deshalb für Donnerstag auf die Tagesordnung im Bundestagsplenum gesetzt. Monatelang hat das Wirtschaftsministerium ein notwendiges Rechtsgutachten unter Verschluss gehalten. Minister Peter Altmaier (CDU) stellt sich schützend vor die Konzerne, er will sie nicht mit »noch mehr Bürokratie« belasten. Wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete, hat er das Gutachten nun doch herausgerückt. Darin heiße es, »Arbeitgeber sollten selbst entscheiden dürfen, welche Technik der Aufzeichnung sie wählen, einschließlich der Delegation an die Arbeitnehmer. Diese Option soll aber zurückgenommen werden können, wenn Mitarbeiter dies wünschen oder die Aufsicht Missbrauch feststellt«. Der DGB fordert hingegen die Beweislastumkehr: Unternehmer stehen in der Verantwortung, Arbeitszeit genau zu erfassen. Im Gutachten aus dem Hause Altmaier wird der Spieß umgedreht: Die Bundesregierung sollte den durch den EuGH aufgezeigten Gestaltungsspielraum nutzen, »auch um die berechtigten Interessen der Arbeitgeber zu wahren«.