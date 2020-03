Nicht am Ende

Thibault Camus/AP Photo

In Frankreich sind erneut Tausende Menschen gegen die Rentenpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Unter anderem in Paris (siehe Bild) folgten sie am Dienstag einem kurzfristigen Aufruf mehrerer Gewerkschaften. Die Regierung ist dabei, das Vorhaben durch Ausnutzung einer Sonderregelung der Verfassung im Eilverfahren am Parlament vorbei durchzusetzen. Die Opposition hat deshalb zwei Misstrauensanträge gegen das Kabinett in die Nationalversammlung eingebracht. Mit der Abstimmung über die Anträge wurde gegen Mitternacht gerechnet. (AFP/jW)