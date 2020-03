Die Hölle auf Erden

Eric Thayer/REUTERS Zum »Rust Belt« wurde der frühere »Manufacturing Belt« (Illinois, 2011)

Der »Rust Belt«, der Rostgürtel im Nordosten der USA, hat keine klaren Grenzen und ist auch so groß und so heterogen, dass er sich kaum als zusammenhängende Region begreifen lässt, erstreckt er sich doch von Chicago im Osten über Detroit, Cleveland und Pittsburgh bis an die Ostküste. Zum »Rust Belt« wurde der frühere »Manufacturing Belt« durch Deindustrialisierung. Das Resultat sind verarmte, schrumpfende Städte – einst Hochburgen der Demokratischen Partei. Doch das ist Vergangenheit, seit Donald Trump seinen Wahlsieg 2016 nicht zuletzt Erfolgen in Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin zu verdanken hatte. Ob Cincinnati zum »Rust Belt« zählt , ist fraglich. Vergleichsweise arm, bei zurückgehender Bevölkerung, ist die Stadt am Ohio River jedenfalls. An der dortigen Universität fand Ende Februar der zweite Teil einer Konferenz über »Schichtungen des Urbanen« statt, die im November in Dortmund begonnen hatte und auf der man den »Rust Belt« mit dem Ruhrgebiet vergleichen wollte.

Nun, das Ruhrgebiet – Deutschlands größte Stadt, wenn es denn je zu einer vereinigt worden wäre – ist eine klar umrissene Agglomeration, entstanden durch und geprägt von der Montanindustrie. Im Gegensatz zu den USA, wo die Deindustrialisierung nur verbrannte Erde hinterlassen hat, war im Revier die sozialdemokratische Politik zur Stelle, den ärgsten Dreck wegzuräumen und ein Füllhorn an Subventionen für alles mögliche auszuschütten. Das hat auch zu einer Wertschätzung der sogenannten Industriekultur geführt. Davon ist in den USA wenig zu spüren bzw. nur dann, wenn eine kommerziell-touristische Verwertung aussichtsreich erscheint. Todd Herzog von der University of Cincinnati spottete auf der Konferenz denn auch über die überall zwischen Albuquerque und Miami aus dem Boden schießenden »Brewery Districts«: hübsch renovierte alte Brauereien als Kulissen für Gastronomie und Nachtleben. Sich auf die alten Brauereien zu besinnen war in Cincinnati, einer stark von deutschen Einwanderern geprägten Stadt, freilich besonders naheliegend. Im ehemaligen deutschen Viertel Over-the-Rhine – der »Rhein« ist ein inzwischen zugeschütteter Kanal – ist heute z. B. Die Craft-Beer-Brauerei Rhinegeist erfolgreich.

Mit der deutschen Herrlichkeit in Over-the-Rhine war es 1917 vorbei, als mit dem Kriegseintritt der USA alles Deutsche aus dem Stadtbild getilgt wurde. Deutsche Namen wurden amerikanisiert, die Bismarck Street in Montreal Street, die Hanover Street in Yukon Street umbenannt. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung erlebt Over-the-Rhine seit einigen Jahren eine rasante Gentrifizierung. Das direkt an die Innenstadt angrenzende Viertel mit Wohnhäusern aus dem 19. Jahrhundert und alten Brauereien ist dafür natürlich prädestiniert. Die bisherigen, häufig schwarzen Bewohner haben das Nachsehen. Und Denkmalschutz ist eher Glückssache. Davon kann Anne Delano Steinert ein Lied singen, die die Konferenzteilnehmer durch das Viertel führte und für ein Over-the-Rhine-Museum kämpft.

Wer aber den Fernseher einschaltet, muss den Eindruck gewinnen, dass ein Gespenst umgeht in den Vereinigten Staaten. Wird es der Demokratischen Partei noch gelingen, Senator Bernard Sanders daran zu hindern, eine kommunistische Diktatur zu errichten? Seit seinem Triumph bei den Vorwahlen in Nevada sind die Medienöffentlichkeit und das demokratische Partei-Establishment alarmiert. Besonders besorgniserregend ist eine Umfrage, derzufolge in Nevada signifikant viele weiße Männer mit niedrigem Bildungsabschluss für Sanders gestimmt haben sollen – dass also die, die scharenweise Trump auf den Leim gegangen waren, sich jetzt für einen »demokratischen Sozialisten« begeistern könnten. Denn die offizielle Lesart ist die: Wahlen können nur in der »Mitte« gewonnen werden, nur ein gemäßigter Kandidat der »Mitte« kann alle Demokraten hinter sich versammeln. Die Unterstützer des Senators aus Vermont sind sich aber sicher: »Bernie« kann Trump schlagen! Und sie führen Umfragen an, die das belegen sollen. Derweil wird nicht nur auf Fox News eine antikommunistische Hetze veranstaltet, wie es sie in Europa wohl seit den 50er Jahren nicht mehr gegeben hat: »Sozialismus ist die Hölle auf Erden«, blendet Fox News eine Parole ein, auf CNN erklären »Experten« den ganzen Tag, dass die von Sanders geplante Krankenversicherung für alle unbezahlbar sei.

Wie es denn wäre, wenn das Land zum Vorteil der Durchschnittsbürger regiert würde? Diese Frage steht auf einem Flugblatt, das an der Indiana University verteilt wird. Das Stichwort heißt Gerechtigkeit – von der Abschaffung der Studiengebühren bis zum »Green New Deal«. Aber auch im Universitätsmilieu – oder gerade dort? – scheinen viele Vorbehalte gegen Sanders zu haben, Dozenten wie Studenten. Selten fehlt der Hinweis auf seine Hochzeitsreise in die Sowjetunion, die man ihm im Wahlkampf sicher um die Ohren hauen werde. Elizabeth Warren, die ihrem eigenen Bekunden nach in fast allen Punkten mit Sanders übereinstimmt, legt hingegen ein klares Bekenntnis ab: »Ich bin Kapitalistin.« In den Werbepausen des Anti-Sanders-Dauerfeuers kommen die Spots von Michael Bloomberg, in denen hauptsächlich über ihn geredet wird – den Macher, der New York City aus der Asche von 9/11 wieder aufbaute. Wenn der Milliardär – wie in der Fernsehdebatte am 19. Februar – aber selbst den Mund aufmacht, ist die Gefahr groß, dass er sich gründlich blamiert. Etwas überlagert wird die Aufregung über die Kommunismusgefahr seit einigen Tagen von dem weiteren Aufregerthema Coronavirus. Obwohl Präsident Trump seinen Vize Michael Pence zum Corona-Beauftragten ernannt und versichert hat, alles im Griff zu haben, scheint die US-amerikanische Bevölkerung sich nicht ganz in Sicherheit zu wiegen und auf eigene Präventionsmaßnahmen zu setzen: Angeblich verzichtet man vorsichtshalber auf den Konsum des mexikanischen Corona-Biers. Der Umsatz der Brauerei in den USA wäre stark eingebrochen. Rhinegeist gilt vorerst noch als unbedenklich.