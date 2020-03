Fehde um Piwo

Maxim Zmeyev/REUTERS Großes Angebot, schwächere Nachfrage: Bierregal bei Großhändler Auchan in Moskau

In Russland fordert der Brauereiverband die Regierung auf, einen amtlichen Mindestpreis für Bier einzuführen. Ein entsprechendes Schreiben richtete die Organisation in den letzten Februartagen an Finanzminister Anton Siluanow. Dieser Mindestpreis solle bei umgerechnet etwa einem Euro pro Liter liegen – »Piwo« (russisch für Bier) würde dann im Durchschnitt teurer. Der Verband forderte außerdem, im Rahmen einer gemeinsamen Norm für die ganze Eurasische Wirtschaftsunion das russische Reinheitsgebot für Bier zu übernehmen. Denn auch in Russland darf es offiziell nur aus Hopfen und Malz gebraut werden – allerdings können bis zu 20 Prozent des Rohstoffs aus anderen Getreidesorten bestehen.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Konflikt innerhalb der dortigen Brauereibranche. Anfang Februar hatten die drei größten Hersteller – Baltika mit Sitz in Sankt Petersburg, der niederländische Heineken-Konzern und die Inbev-Tochter Efes (der belgisch-brasilianische Konzern »Anheuser-Busch Inbev SB« ist seit der Übernahme des US-Riesen Anheuser-Busch größter Bierhersteller der Welt, Heineken die Nummer zwei) – die Lobbyorganisation ihrer Sparte verlassen. Sie verkaufen ungefähr 70 Prozent des in Russland konsumierten Gerstensaftes. Die verbliebenen Unternehmen werfen den Abtrünnigen vor, ihre Produktion zu Dumpingpreisen auf den Markt zu werfen, um die lokale Konkurrenz zu verdrängen. Inzwischen, so beschwerte sich der Brauereiverband ............., wird in Russland mehr als die Hälfte des Biers im Rahmen von Sonderangebotsaktionen für knapp über 40 Rubel (54 Eurocent) pro Liter verkauft – das liege im Rahmen der Selbstkosten für »gereinigtes Leitungswasser« und die mache die Produktion für kleinere Anbieter unrentabel.

Der Streit verläuft – abgesehen von normaler kapitalistischer Konkurrenz – vor dem Hintergrund zweier gegenläufiger Trends. Einerseits hat der Konsum von Bier im Lande stark zugenommen – vor allem zu Lasten des Wodkas. Seit 2015 ist Bier das meistkonsumierte alkoholische Getränk und hat den Schnaps von dieser Position verdrängt. Gleichzeitig geht der Gesamtkonsum von Alkohol zurück – von durchschnittlich 18 Litern pro Kopf im Jahre 2000 auf jetzt noch knapp elf. Auch der Bierabsatz stagniert. War er 2018 im Zusammenhang mit der Fußball-WM im Lande noch um sechs Prozent gestiegen, hat sich dieses Wachstum 2019 nicht fortgesetzt. Die Biernachfrage vergrößert sich also nicht mehr. Die Politik hat daran erheblichen Anteil. Seit 2009 ist durch verschiedene Steuererhöhungen Alkohol deutlich teurer geworden. Für Wodka und andere Spirituosen gibt es schon seit Jahren solche Mindestpreise, wie sie die Brauer jetzt für Bier fordern. Für Alkoholika darf nicht mehr geworben werden, deren Genuss in der Öffentlichkeit wird zurückgedrängt. Auf den oft langen Zugfahrten ist der entsprechende Konsum zum Beispiel inzwischen verboten. Im Grunde hat die Russische Föderation die Antialkoholkampagne wieder aufgenommen, die in den 1980er Jahren in der UdSSR unter KPdSU-Chef Michail Gorbatschow gestartet wurde, nur mit subtileren Mitteln.

In diesem Zusammenhang wirkt eine weitere Argumentation der Brauereiwirtschaft eher aufgesetzt, um Gehör bei Politikern zu finden: Man sorge sich um die Qualität. Ob das Bier aus anderen Rohstoffen als Gerstenmalz, Hopfen und Wasser schlechter ist als solches, das nach diesem traditionellen Reinheitsgebot gebraut wird, kann man lange diskutieren. In Belgien etwa wird Bier aus allen möglichen Ingredienzen gebraut, ohne dass dies dessen Ruf als »Bierland« geschadet hätte. Für eine Liberalisierung der Vorschriften setzen sich auch die in Russland aus dem Boden schießenden »Craft«-Kleinbrauereien ein, um bei der Wahl ihrer Rezepturen nicht behindert zu werden. Und die Warnung des Lobbyverbands vor einer Zunahme des Schwarzbrauens drehte der Sprecher eines der Branchenriesen gegenüber der Zeitung Kommersant elegant um: Schwarzbrauerei drohe erst recht, wenn das Bier künstlich verteuert werde. Außerdem sei das Potential für Selbstgebrautes in Russland deutlich niedriger als beim illegal gebrannten Schnaps, dem »Samogon«. Hier geht selbst die offizielle Alkoholstatistik des Finanzministeriums davon aus, dass ein Drittel des in Russland konsumierten starken Alkohols aus der Garage stammt.