Orchestrierte Gewalt

Manish Swarup/AP Photo Die Polizei nahm am Montag mehrere Menschen wegen der Übergriffe in Neu-Delhi fest

Sechs Tage nach dem Ausbruch der Gewalt in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi steigt die Zahl der Opfer der Übergriffe weiter an. Bei den Attacken insbesondere regierungstreuer, rechter Mobs auf muslimische Geschäfte und Häuser wurden bislang 47 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Unterdessen machen Politiker der regierenden Bharatiya-Janata-Partei (BJP) die Opposition für die Gewalt verantwortlich.

Die meisten indischen Medien stellen die Gewaltausbrüche als Zusammenstöße zwischen demonstrierenden Muslimen und regierungstreuen Hindu-Nationalisten dar. Doch obwohl es auf beiden Seiten zu Brutalität kam, deutet vieles darauf hin, dass die Eskalation gezielt zur Einschüchterung von Muslimen von der BJP geplant wurde. Die Partei des Premierministers Narendra Modi ist der politische Arm der extrem rechten, paramilitärischen Organisation Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), die Indien als hinduistischen Staat sieht. Die BJP, die im vergangenen Jahr bei den Parlamentswahlen erneut stärkste Kraft geworden war, treibt ihre hindu-nationalistische Agenda mehr denn je voran. Teil davon sind das neue Staatsbürgerschaftsgesetz sowie das geplante »nationale Bevölkerungsregister«, durch die Muslimen Entrechtung droht. Seit über zwei Monaten gehen Hunderttausende gegen die Vorhaben auf die Straße.

Inmitten der Proteste fanden Anfang Februar Wahlen im Hauptstadtterritorium Delhi statt, wobei die oppositionelle Aam-Aadmi-Partei (AAP) einen deutlichen Sieg einfahren konnte. Die jetzt ausgebrochene Gewalt sieht Harsh Mander, Direktor des Forschungsinstituts »Center for Equity Studies«, als direkte Folge der Wahlniederlage der BJP. Gegenüber der britischen Tageszeitung The Guardian erklärte er: »Nach dieser Niederlage in Delhi waren die Unruhen das Ventil für all den Hass, den sie (die BJP, jW) aufgebaut hatten.« Daher könne man diese Ausschreitungen auch nicht als spontan bezeichnen: »Das war ganz sicher orchestriert als Teil der Politik der herrschenden Partei.« Bereits unmittelbar nach Hetzreden aus den Reihen der BJP tauchten bewaffnete Gruppen von Hindu-Nationalisten in eben jenen Stadtteilen auf, die mehrheitlich von Muslimen bewohnt sind.

Die Berichte aus den am stärksten betroffenen Vierteln im Nordosten der Hauptstadt sind erschütternd. Zehntausende rotteten sich zusammen und zogen mit Eisenstangen bewaffnet durch die Straßen, zündeten Wohngebäude an und zerrten Muslime oder solche, die sie dafür hielten, aus den Häusern, um sie zu lynchen. Gegenüber der indischen Zeitschrift The Caravan berichteten Journalisten von vor Ort, dass nur jene Gebäude, Geschäfte und Einrichtungen ins Visier genommen wurden, bei denen sichtbare Markierungen wie Halbmonde oder Namensschilder auf die Identität ihrer Besitzer hinwiesen. Zum Teil seien in den Straßen Männer von den Mobs gestoppt und dazu aufgefordert worden, ihren Ausweis zu zeigen. Taten sie das nicht, wurden sie gezwungen zu zeigen, ob sie beschnitten sind oder nicht.

Zudem geben Augenzeugen und Journalisten an, dass Einsatzkräfte den Übergriffen teils tatenlos zusahen oder sie gar aktiv unterstützten. Die Polizei Neu-Delhis untersteht Amit Shah, dem indischen Innenminister der BJP. Dieser ließ in einer öffentlichen Erklärung verlauten, die Opposition stachle die Menschen an. Vertreter der Regierungspartei verbreiten zudem die Theorie, Oppositionelle hätten die Gewalt inszeniert, um Indien und die BJP-Regierung während des Staatsbesuchs des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump vergangene Woche in ein schlechtes Licht zu rücken. Unterdessen richtet die Polizei ihre Anstrengungen ausschließlich gegen lokale muslimische Anführer. Richter S. Muralidhar vom Obersten Gerichtshof in Delhi, der gegen drei BJP-Anführer ermitteln wollte und das Verhalten der Polizei kritisiert hatte, wurde Ende vergangener Woche zwangsversetzt.

Während der heftigste Gewaltausbruch in Neu-Delhi seit Jahrzehnten zeigt, wie erfolgreich die rechte Hetze der BJP die religiösen Spannungen im Land verschärft, gibt es auch Beispiele der Solidarität unter den Bewohnern der Stadt. So berichten Einheimische, dass viele Dalits (früher als »Unberührbare« bezeichnet), Sikhs und Hindus ihre Tempel und Häuser für Muslime öffneten, um ihnen Schutz zu gewähren. Diese wiederum stellten sich immer wieder schützend vor Hindu-Tempel, um diese vor Angriffen zu bewahren.