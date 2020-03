Pflege international

Romeo Ranoco/REUTERS Durch das Abwerben aus Ländern wie den Philippinen sorgt die Bundesrepublik dort für echten Fachkräftemangel (Manila, 20.9.2010)

Die Zahl der anerkannten Berufsabschlüsse von Pflegefachkräften aus dem Ausland hat sich von 2016 bis 2018 fast verdoppelt, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anlässlich des Inkrafttretens des sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes mit. 2018, dem letzten Jahr, für das bislang Daten verfügbar sind, wurde demnach die Berufsqualifikation von 10.350 Gesundheits- und Krankenpflegekräften von außerhalb der BRD anerkannt. Insgesamt wurden 2018 bundesweit 36.400 ausländische Berufsabschlüsse bestätigt. Fast jeder dritte entfällt also auf die Pflegebranche.

Die steigende Zahl eingewanderter Pflegefachkräfte dürfte nicht überraschen, schließlich ist die Bundesregierung schon seit Jahren bemüht, den Pflegenotstand durch die Anwerbung billiger Arbeitskräfte aus dem Ausland zu mildern. Zusätzliche Steuermittel wollen die Hüter der »schwarzen Null« nicht für die Pflegekasse abzwacken. Doch auch bei den Pflegebedürftigen lässt sich kaum noch mehr holen, da die Zuzahlungen für Heimplätze und andere Pflegedienstleistungen die finanziellen Möglichkeiten der meisten Rentner und ihrer Nachkommen längst deutlich überschreiten. Die Unterausstattung führt jedoch dazu, dass immer weniger junge Menschen sich angesichts miserabler Einkommensperspektiven und dem fast sicheren »Burnout« für einen Pflegeberuf entscheiden.

Diese Lücke soll wie gesagt durch Einwanderung geschlossen werden. Zuletzt warb Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) daher unter anderem in Mexiko, auf den Philippinen und im Kosovo offensiv für ein Engagement im deutschen Niedriglohnsektor. Vom Balkan und den Philippinen kamen den Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge auch 2016 schon die meisten eingewanderten Pflegefachkräfte. Bei den insgesamt 7.300 Ärzten bilden hingegen diejenigen aus Syrien die zahlenmäßig größte Gruppe (1.200). 2016 waren insgesamt nur 5.700 Ärzte eingewandert, davon 630 aus Syrien.

Das neue »Fachkräfteeinwanderungsgesetz« bezieht sich allerdings nicht nur auf den Pflege- und Gesundheitssektor, sondern soll generell dafür sorgen, dass in der Einwanderungspolitik weniger humanitäre Bedürfnisse im Vordergrund stehen und statt dessen mehr die ökonomische Verwertbarkeit der Migranten im Interesse des deutschen Kapitals in den Blick genommen wird. Dementsprechend wird das Aufenthaltsrecht stärker an die Nachweisbarkeit bestehender Arbeitsverträge geknüpft. Zum Beispiel darf künftig, wer über eine anerkannte Qualifikation und einen inländischen Arbeitsvertrag verfügt, in allen entsprechenden Berufen arbeiten. Die Beschränkung auf »Engpassberufe« entfällt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi warnte Mitte Februar in einer Stellungnahme, das Gesetz könne zu verschärfter Ausbeutung führen, etwa weil fragwürdige Vermittlungsagenturen den Migranten für horrende Gebühren miserable Arbeitsplätze – und damit Aufenthaltsgenehmigungen – verschaffen. Zudem würden erpresserischen Arbeitsbedingungen Tür und Tor geöffnet, wenn die Aufenthaltsgenehmigung über mehrere Jahre an einen gültigen Arbeitsvertrag gebunden ist. Es bleibe abzuwarten, »wie die Ausländerbehörden in der Praxis mit einem Verlust des Arbeitsplatzes umgehen«. Womöglich fallen die Betroffenen dann »in den Status der Duldung und werden somit ausreisepflichtig, obwohl in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wurde«, warnt Verdi. Die Kapitalseite hingegen sieht hierin einen entscheidenden Vorteil des neuen Gesetzes: »Das Grundprinzip, dass Zuwanderer ihren Lebensunterhalt selbst sichern müssen und ihnen kein Anspruch auf Sozialleistungen zusteht, sei der richtige Ansatz«, teilte etwa das unternehmernahe Ifo-Institut am Freitag mit.