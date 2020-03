CDU castet online

Hannibal Hanschke/REUTERS Annegret Kramp-Karrenbauer und der Platz, den sie frei macht (Archivbild)

Die CDU und das Internet, zwei Welten prallen aufeinander. So jedenfalls spotteten bisher politische Beobachter, vor allem nach der hilflosen Reaktion der Partei auf die Kritik des Youtube-Stars Rezo. Jetzt will die Unionspartei offenbar zeigen, dass sie auch in digitalen Räumen zu Hause ist: Die Kandidaten für den Vorsitz sollen sich statt auf Regionalkonferenzen in diversen Internetformaten präsentieren. Das wurde am Montag abend nach einem Treffen der drei aussichtsreichsten Bewerber, Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, mit der aktuellen Parteispitze in Berlin bekannt.

Das Trio soll unter anderem bei zwei »digitalen Townhalls« verbal seine Kräfte messen, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) meldete. Townhall bedeutet im Englischen schlicht Rathaus, bezeichnet inzwischen aber auch Versammlungen, bei denen etwas mitgeteilt oder diskutiert wird. So kennt man Townhalls in der Wirtschaft als Präsentationen der Geschäftsleitung für alle Mitarbeiter eines Unternehmens. Auch im parteieigenen »CDU-TV«, das über das Netz zu empfangen ist, sollen die Kandidaten auftreten, allerdings einzeln bei sogenannten »CDU live«-Talks. Schließlich sollen CDU-Mitglieder in »Kandidatenfragebögen« den Bewerbern schriftlich ihre Fragen stellen können.

Für Laschet, Merz und Röttgen hat das digitale Casting den Vorteil, dass ihnen die kräftezehrenden Auftritte auf Regionalkonferenzen und vor Landesverbänden erspart bleiben. Die aktuelle CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die Mitte Februar ihren Verzicht auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur erklärt hatte, sprach nach dem Treffen mit den drei Bewerbern von »sehr guten und konstruktiven« Gesprächen. Man habe »gute Regeln für einen fairen Wettbewerb« gefunden. Es sei vor allem um die Frage gegangen, »wie wir diesen demokratischen Wettbewerb so organisieren, dass die CDU als Volkspartei weiterhin Deutschlands Zukunft gestalten kann«. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, die Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus werde umgehend mit den Vorbereitungen für die Kandidatenpräsentation beginnen und bald konkrete Termine veröffentlichen.

Mittlerweile haben sich neben den drei prominenten Kandidaten zehn weitere Bewerber um den Parteivorsitz gemeldet, teilte die CDU mit. Kandidaten werden diese aber nur, wenn sie von einer antragsberechtigten Gliederung wie einem CDU-Kreisverband, von einer Bundesvereinigung oder direkt auf dem Parteitag von einem der 1.001 Delegierten vorgeschlagen werden. Der künftige Parteichef soll auf einem Sonderparteitag am 25. April in einer »Nachwahl« bestimmt werden. Er muss sich dann wie alle anderen Mitglieder von Vorstand und Präsidium der CDU turnusgemäß auf dem Parteitag in Stuttgart vom 3. bis zum 5. Dezember 2020 erneut zur Wahl stellen.

Als erste Bundesvereinigung der CDU wagte sich am Montag der Wirtschaftsflügel aus der Deckung. Wenig überraschend nominierte das Präsidium der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) den früheren Unionsfraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz, als Kandidaten. Merz sei »genau der Richtige«, um die dringend notwendige Neuausrichtung in der CDU voranzutreiben, erklärte die MIT. Mit »seinem überzeugten Kurs zu Fragen der inneren Sicherheit, Migration und Integration, seinem außenpolitischen Horizont und seiner klaren Sprache« sei er der am besten geeignete Bewerber.

Was Merz unter »klarer Sprache« versteht, machte er am Montag bei MDR aktuell deutlich. Angesichts der katastrophalen Lage von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln und an der griechisch-türkischen Grenze fiel ihm zuerst ein, es dürfe sich kein »Kontrollverlust« wie 2015 wiederholen. Es müsse ein Signal an die Flüchtlinge geben: »Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen«, so der Hardliner. »Wir können euch hier nicht aufnehmen.« Konkurrent Röttgen forderte statt dessen eine Neuauflage des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. »Entweder wir Europäer helfen den Flüchtlingen in der Türkei unter Kooperation mit der Türkei, oder die Flüchtlinge werden aus ihrer Not getrieben und zu uns kommen«, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Montag der ARD.