Hintergrund: Viele Fragen offen

Etwa 300 Diskussionsbeiträge von Gliederungen, Basisorganisationen und Einzelpersonen gingen im Vorfeld der Strategiekonferenz in Kassel beim Parteivorstand ein. In vielen davon wurde der Zustand der Partei als krisenhaft beschrieben. »Die Linke ist in der Krise, und dieser Satz ist eine Verharmlosung der Situation unserer Partei«, heißt es etwa im Beitrag der sogenannten Emanzipatorischen Linken. Der Kreisverband Lüneburg kritisierte die Regierungspraxis der Partei im Osten: »Zu klein waren die Erfolge gegen die Agenda 2010, zu groß der Widerspruch zwischen den Erwartungen und der realen Regierungspraxis in einigen ostdeutschen Landesregierungen. Dieses Kapitel ist innerhalb der Partei weitgehend unaufgearbeitet und verdient unbedingt eine sorgfältige Betrachtung.« Ein Ortsverband aus Berlin-Pankow plädierte vor diesem Hintergrund für eine Neuausrichtung der Partei: »Nach den Wahlniederlagen zur Europawahl, zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg müssen Lehren gezogen werden und muss die Ausrichtung der Partei Die Linke neu bestimmt werden.« Bei der Konferenz in Kassel war allerdings weder die Auswertung der Wahlergebnisse des Jahres 2019 noch eine politische Bilanz der Arbeit in den Landesregierungen Thema. Vorgesehen ist dennoch, dass die Ergebnisse der Konferenz in den Leitantrag des Bundesparteitages im Juni in Erfurt, bei dem auch die Neuwahl der Parteispitze ansteht, einfließen. (np)