Merkel »bedrückt« wegen Terror

Christian-Ditsch.de Demonstration am Montag vor dem Bundeskanzleramt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Montag bei der Eröffnung des 11. Integrationsgipfels im Kanzleramt nach den rassistischen Anschlägen der letzten Monate »sehr bedrückt« darüber geäußert, »dass es bisher nicht gelungen ist, diese Taten zu stoppen«. Jeder Mensch müsse sich in Deutschland sicher und in seiner Würde akzeptiert fühlen können, sagte die Kanzlerin. »Es beginnt weit vor der Anwendung von Gewalt, dass wir aufmerksam sein müssen«, so Merkel. Über die Eskalation der Lage in der Türkei, wo am Wochenende Tausende von Flüchtenden versucht hatten, über die Grenze nach Griechenland zu gelangen, sprach sie zunächst nicht. Während der Gipfel sich der Frage widmete, welche Vorkenntnisse Arbeitsmigranten mitbringen sollten, hatte der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, schon am Morgen gegenüber dem Radiosender MDR aktuell betont, es müsse ein klares Signal an die Flüchtenden im türkisch-griechischen Grenzgebiet geben: »Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen.«

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte am frühen Nachmittag, der Weg in die Europäische Union sei keineswegs offen. »Wir erleben zur Zeit an den Außengrenzen der EU zur Türkei, auf Land und zur See, eine sehr beunruhigende Situation. Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen, und das ist er natürlich nicht«, so Seibert.

Freunde und Bekannte von Opfern des rechten Terroranschlags von Hanau protestierten am Montag anlässlich des Gipfels vor dem Bundeskanzleramt. Sie trugen ein Transparent mit der Aufschrift »Hanau! Das war deutsche Leitkultur«, verlasen die Namen der Menschen, die Tobias Rathjen am 19. Februar in Hanau erschossen hatte, und verlangten ein konsequentes Vorgehen gegen Rassismus.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte derweil die Aufnahme einer größeren Zahl von Schutzsuchenden, »die heute in Elendslagern auf den griechischen Inseln und an anderen Orten der europäischen Außengrenze verzweifeln«, in Deutschland. Integrationsmaßnahmen für sie müssten schon jetzt geplant werden, erklärte Pro Asyl. Die Bundestagsabgeordnete und Außenexpertin Sevim Dagdelen (Die Linke) betonte gegenüber dem Fernsehsender N-TV, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei »selbst eine personifizierte Fluchtursache«. Die Bundesregierung müsse jede Unterstützung für ihn und seine Angriffskriege in Syrien einstellen sowie humanitäre Hilfe leisten.

Die SPD schlug einen »nationalen Pakt« zur besseren Integration von Geflüchteten vor. Der im Sommer 2019 zwischen Bund und Ländern vereinbarte Rückzug des Bundes aus der Finanzierung sei »der falsche Weg«, heißt es laut der Süddeutschen Zeitung vom Montag in einem SPD-Positionspapier. Demnach unterstützte der Bund die Länder 2019 bei den sogenannten Flüchtlingskosten mit etwa 4,7 Milliarden Euro. Dieser Betrag soll in diesem Jahr auf 3,35 Milliarden Euro und 2021 auf 3,15 Milliarden Euro sinken. (AFP/dpa/jW)