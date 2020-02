UN-Kontingentplan: Dänemark nimmt wieder Geflüchtete auf

Reuters/Soeren Bidstrup/Scanpix Denmark Refugees welcome (zumindest ein paar): Solidaritätsdemonstration für Geflüchtete in Kopenhagen (2015)

Kopenhagen. Dänemark hat angekündigt, in den kommenden Tagen wieder Geflüchtete aus dem UN-Kontingentplan aufzunehmen. Die 2016 ausgesetzte Teilnahme an dem Programm der Vereinten Nationen sei erneut aktiviert worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Bei den Flüchtlingen handele es sich um insgesamt 30 Syrer und staatenlose Menschen aus Syrien, die sich in der Türkei aufhalten, erklärte die Einwanderungsbehörde.

Eine erste Gruppe wird voraussichtlich am Wochenende eintreffen. Die Wiederaufnahme folgt einem Regierungs- und Politikwechsel in Dänemark. Im vergangenen Juni kam eine neue Regierung unter der Führung der Sozialdemokratin Mette Frederiksen an die Macht, die einen harten Kurs gegen Flüchtlinge propagiert, aber behauptet, »fair« vorzugehen.

2017 war unter der Vorgängerregierung ein neues Zuwanderungsgesetz beschlossen worden, wonach die Aufnahme von Flüchtlingen im Ermessen der Einwanderungsbehörde lag. Dänemark nahm zwischen 1979 und 2016 nach UN-Angaben jährlich rund 500 Schutzsuchende aus Lagern des Flüchtlingshilfswerks UNHCR auf. (AFP/jW)