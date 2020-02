Einigung im Dieselskandal

Christophe Gateau/dpa Laut VZBV-Vorstand Klaus Müller ist das Ergebnis das »maximal Erreichbare« (Berlin, 28.2.2020)

Im Dieselskandal hat sich Volkswagen mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) geeinigt. Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig teilte am Freitag mit, beide Parteien seien nun doch zu einem Vergleich für die mehr als eine Viertelmillion betroffenen VW-Kunden gekommen und hätten eine »umfassende Vereinbarung« getroffen.

Je nach Modell und Alter des Autos soll es eine Entschädigung zwischen 1.350 und 6.257 Euro geben. Durchschnittlich sollen rund 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises ausgezahlt werden, teilten die Verbraucherschützer am Freitag in Berlin mit. Sobald die rund 260.000 Geschädigten ein entsprechendes Angebot erhalten, sollen sie selbst entscheiden, ob sie es annehmen und damit auf künftige Klagen verzichten. Wer sich eine höhere Entschädigung erhofft, muss diese selbst vom Konzern einklagen.

Beide Seiten teilten mit, dass eine Gesamtsumme von 830 Millionen Euro an Entschädigungen gezahlt werden sollen. Außerdem trage VW vollständig die Kosten für die Abwicklung des Vergleichs und die Rechtsberater der Dieselfahrer. Unabhängige Wirtschaftsprüfer sollen stichprobenartig prüfen, ob alles korrekt umgesetzt wird. Für mögliche Streitfragen soll eine Ombudsstelle eingerichtet werden.

Der VZBV habe zwar für mehr gestritten, sagte Verbandsvorstand Klaus Müller. »Aber im Rahmen der schwierigen Verhandlungen ist das Ergebnis das maximal Erreichbare.« Das Angebot des Autobauers sei nicht großzügig, liege aber im Rahmen der bisher vor deutschen Gerichten in Einzelvergleichen erzielten Summen.

Vor zwei Wochen waren die Verhandlungen im ersten Anlauf noch geplatzt: Streitpunkt zwischen den Parteien war unter anderem die Übernahme der Kosten für die Abwicklung der Entschädigungszahlungen. Der VZBV betonte damals, der Konzern hätte in Aussicht gestellt, 50 Millionen Euro Abwicklungskosten zu übernehmen. Volkswagen monierte: Die Rechtsberater des Verbraucherschutzverbandes hätten »keinen ausreichend konkreten Nachweis für die von ihnen zu erbringende Leistung« vorgelegt; sie hätten sich bis zuletzt geweigert, die geforderten Gebühren von unabhängiger Seite überprüfen zu lassen.

Gescheitert seien die Verhandlungen nicht an den Honorarforderungen, teilte dagegen der VZBV damals mit. VW sei nicht bereit gewesen, »ein transparentes, vertrauenswürdiges und für Verbraucher sicheres System der Abwicklung zu ermöglichen«. Der Verband habe sich nie dagegen gesperrt, den Leistungskatalog der Anwälte überprüfen zu lassen; auch die Abwicklung durch die VZBV-Juristen sei nicht zwingend gewesen. In der vergangenen Woche holte das Gericht VW und die Verbraucherschützer wieder an einen Tisch und übernahm die Moderation. Als Vermittler führte OLG-Präsident Wolfgang Scheibel die Gespräche.

Die Musterfeststellungsklage war erst Ende 2018 als neues Klageinstrument eingeführt worden. Sie sollte die Position von Verbrauchern im Kräftemessen mit Konzernen verbessern und verhindern, dass erstere auf einklagbare Rechte verzichten – sei es, weil Verbraucher diese nicht in vollem Umfang kennen oder das Risiko scheuen, einen Prozess auf eigene Faust zu führen.

Der VZBV hatte gemeinsam mit dem ADAC am 1. November 2018 eine Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG eingereicht. Die Verbraucherschützer wollten feststellen lassen, dass VW die Betroffenen »vorsätzlich und sittenwidrig« geschädigt hat. Konzernvertreter hatten dagegengehalten: Den Kunden sei kein Schaden entstanden, da alle Fahrzeuge nach Software-Updates im Verkehr genutzt werden könnten.

Das Verfahren ist das erste seiner Art, Größe und Bedeutung. Die mündliche Verhandlung hatte am 30. September 2019 begonnen. Am zweiten Verhandlungstag am 18. November 2019 hatte das OLG Braunschweig laut VZBV Druck gegenüber VW aufgebaut: Im Sinne der betroffenen Verbraucher sollte eine schnelle Vergleichslösung gefunden werden; andernfalls wollte das Gericht zügig weiterverhandeln.

Im September 2015 hatte der Autobauer zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. Bislang zahlte der Konzern mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen, vor allem in den USA. In Deutschland weigerte sich VW bislang, seine Kunden zu entschädigen.