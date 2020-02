Christian Lindner/CC BY-SA 3.0 Eine Idylle: Maria Schnee

Jetzt muss es mal raus. Seit vier Monaten ist in jeder Ausgabe der jungen Welt auf Seite elf oben eine Zeichnung F. W. Bernsteins zu sehen. Das könnte bedeuten: weniger Platz, eigentlich ärgerlich. Wenn es nicht Bernstein wäre!

Jeden Tag freue ich mich auf den – es handelt sich um Erstdrucke – neuen Bernstein. Wahllos herausgegriffen aus meiner Erinnerung: das lässig hingeworfene Porträt einer Kartoffel, köstlich gestrichelt, gekringelt, getroffen, da lacht uns »letzthinnig« nichts anderes entgegen als das verknollte Humanum selbst. Oder »Der alte Sack« (Bernstein liebte das Spiel mit Bildtiteln), die Plastiktüte mit dem Müll in der Küche, nebensächlicher geht’s nicht, was für eine Zeichnung!

Und gestern nun dies: eine Skizze des Kirchleins Mariä Schnee. Ich hatte das unschätzbare Privileg, jenes kleine Gebäude inmitten der nicht eben unscheinbaren Landschaft nahe des Städtchens Amberg in der Oberpfalz fußläufig zu besuchen. Der große Meister selbst führte mich hin. Nicht der des Zeichenstifts und des gereimten Verses, ihm bin ich als Zeichnerkollege, obwohl ich ihm öfter begegnete, leider persönlich nie nähergekommen, nein, sein Herzensfreund Eckhard Henscheid, der große Meister einer sich selbst erzählenden Sprache. Ich weiß bis heute nicht, wer von den beiden den jeweils anderen mit immer dem gleichen Recht mehr bewunderte und in den Himmel hob.

Die Sprachkunst Eckhard Henscheids ist, insoweit sie nichts abbildet, sondern, was sie auch beschreibt, ganz in der Sprache bleibt, in eine Zeichnung nicht übersetzbar. Wer, wenn nicht Freund Fritz Weigle alias F. W. Bernstein hat das am besten gewusst. Sein Konterfei des oberpfälzischen Kapellchens bedient sich, ein Moment der Moderne, so, wie Henscheid sich in seinem Roman hier und da gewisser Erinnerungen an Eichendorff, Stifter et al. bedient, der Parodie bürgerlicher Idyllen des 19. Jahrhunderts. Er kritzelt locker vergnügt auf den Spuren Ludwig Richters, Karl Spitzwegs – ein kunstvoll verwackelter und radikal humorig reduzierter, auf den souverän gehandhabten Strich geschickter Realismus im Gedanken an ein noch hoffnungsvolles Bürgertum, das auch Henscheid in seiner Idylle von fern im Herzen gehabt haben mag.