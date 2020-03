Jüngste Weltmeisterin

Berlin. Bei der Bahnrad-WM in Berlin wurde die Mecklenburgerin Lea Sophie Friedrich am Sonnabend zur jüngsten 500-Meter-Weltmeisterin. In 33,121 Sekunden ließ sie Jessica Salazar Valles (Mexiko, 33,154) und Miriam Vece (Italien, 33,171) hinter sich. Mit 20 Jahren und 53 Tagen ist Friedrich die jüngste Titelgewinnerin über diese Distanz (Rekordweltmeisterin Anna Meares war bei ihrem ersten 500-Meter-Erfolg 2004 ein paar Monate älter). Friedrich feierte bei der WM schon ihren zweiten Titel, nachdem sie beim goldenen Auftakt im Teamsprint in der Qualifikation zum Einsatz gekommen war. (dpa/jW)