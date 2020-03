Die explizite Gegenthese

Mandragora Was sollte außer dem Bösen zu erwarten sein? »Malmkrog«, Preisträger in der neuen Sektion »Encounters«

Die 70. Berlinale hatte eine neue Leitung, ansonsten nichts Neues – soweit der Tenor in den Reaktionen nach der Preisverleihung am Sonnabend. Haben Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek also, nun ja, versagt? Vielleicht ein wenig, wenn man die bedenkliche Leere auch des diesjährigen Wettbewerbs betrachtet. Beinahe traditionsgemäß hat mit »There is no Evil« (Es gibt kein Böses) von Mohammad Rasoulof wieder ein iranischer Film den Goldenen Bären erhalten. Episoden von Exil und Knast und Zensur. Bequemerweise ist Politik oft genug die Politik der anderen.

Eine Politik des schlichten Verweises auch beim Gewinner des Jurypreises »Never Rarely Sometimes Always« von Eliza Hittman, ein Film über die Reise zweier Kusinen von einem Nest in Pennsylvania nach New York, um legal und ohne Wissen der Familie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Der sehr gute Titel des Films bezieht sich auf den Fragenkatalog im Therapiegespräch: »Sind Sie zu sexuellen Handlungen genötigt worden? Nie? Selten? Gelegentlich? Permanent?« Ästhetisch ist dieser »Issue«-Problem-Film mehr oder weniger uninteressant, enthält aber immerhin ein paar gute »neorealistische« Szenen – wie man sich praktisch mittellos zwei Tage in New York durchschlägt, wie hart das Leben an der Supermarktkasse ist, wenn man ständig kotzen muss usw.

Für die Steadycam

Allein die Zumutung des Eröffnungsfilms »Volevo nascondermi«, einem mythologisch verklärenden Biopic über den Künstler Antonio Ligabue (Elio Germano – Darstellerpreis) als sabbernden »Idiot savant«, war symptomatisch dafür, dass Kunst der Berlinale mittlerweile sehr fern ist. Doch man muss die Kirche weiterhin im Dorf lassen. Der Spielraum, nicht zuletzt der ökonomische, war für Chatrian ziemlich beschränkt. Seine Funktion ist die eines klassischen Kurators, der Aufträgen gerecht werden muss.

Die Berlinale der Kosslick-Ära hatte sich in voller Absicht vom klassischen Festivalgedanken des Ausgewälzten gelöst. Explizit ging es statt dessen darum, die Produkte von bestimmten Förderinstitutionen und -mitteln im größtmöglichen Umfang praktisch ohne Wertung zu präsentieren. Aus dem daraus resultierenden Kuddelmuddel in nur allzu kurzer Zeit wieder so etwas wie ein nach internationalen Standards halbwegs normal kuratiertes Festival zu zaubern, war ein Ding der Unmöglichkeit, zumal in Zeiten, da der Status der Institution Festival zwischen Messe und Museum prinzipiell gefährdet ist.

Entschlackung und Neuorientierung werden mittelfristig ohnehin stattfinden müssen. Die Berlinale ist ein Festival, dem der konkrete Ort abhanden kommt. Am Potsdamer Platz schließen die Kinosäle, die Theater haben Besseres zu tun. Der Alexanderplatz wird als Spielstätte notgedrungen wichtiger. An Orten von Verschwinden, Verbrechen, Sachzwang und Not gefangen, ist die Berlinale ein Festival, das zumindest seinen Teilnehmern den physischen Aufenthalt nicht gerade übermäßig angenehm gestaltet.

Die Ausdauer des Schmerzes, aber auch die Renitenz und Genussfähigkeit der Körper waren durchaus ein Thema im Wettbewerb, »DAU: Natasha«, Teil des Dau-Projekts von Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel mit einer Produktionszeit von mehr als einem Jahrzehnt, das offensichtlichste Beispiel. Ein imaginäres wissenschaftliches Irrsinnsprojekt in der UdSSR der 50er ist das Sujet. Mad Scientist, Geheimpolizei und das Leben in der Kantine: Fressen, saufen, vögeln. Für die Steadycam. Zwischen Krebsen, Kaviar und Karpfen auch eine elaborierte pornographische Szene, aus Gründen der Erschöpfung ohne Money shot. Der Orgie folgt die Ernüchterung einer ebenso pornographischen Szene im Folterkeller. Qualvoll. Kein Mensch soll sich das ohne die von der Unmittelbarkeit des pornographischen Bildes evozierte Betroffenheit ansehen können. Doch kein Mensch kann sich den Scheiß ansehen, ohne sich abzuwenden.

Die Geduldsprobe

Was kann das Bild wollen, dass man sich womöglich wünschen kann, an irgendeiner Stelle Teil von ihm zu sein? Die Phantasie, vom Bild selbst auf- und eingenommen zu werden, ist die Voraussetzung für die Geduldsprobe der Pornographie. Geduld im Angesicht von endlos langen Alltagsszenen in festen Einstellungen ohne Handlung, ohne Dialog, scheinbar ohne Ziel, kurzum ohne Gesülze, fordert Tsai Ming-liang in seinem Wettbewerbsfilm »Rizi« (Tage, Taiwan 2019). Von Anfang an ist klar, dass die geforderte Geduld mit einer erotischen Begegnung, einer pornographischen Szene belohnt werden wird. Leider ist Pornographie genauso monoton wie das Warten darauf.

Man muss sich bekanntlich vor dem hüten, was man sich wünscht. Und selbst Gesülze kann ja unter Umständen ganz schön unterhaltsam sein (und seine Abwesenheit entsprechend schmerzlich), mit andren Worten: Literatur.

Eine der offensichtlichen Neuerungen der 70. Berlinale war die Reihe »Encounters«, in der die Filme der Literatur und ihrer Abwege liefen. Der große sanfte Sülzer Alexander Kluge ließ in »Orphea« Lilith Stangenberg als Titelfigur u. a. ein berühmtes Essay von Ingmar Bergman referieren. Es erschien in den mittleren 60ern u. a. in den Cahiers du cinéma. Literatur und Kunst sind darin für Bergman eine tote Schlange, der Biss der Schlange (Ausgangspunkt des Orpheus-Mythos) ist sozusagen verlorengegangen. Geblieben ist die Schlangenhaut, die von fleißigen Ameisen, Bergman bezeichnete sich selbst als eine von ihnen, in Bewegung gehalten wird. Ein böses Trugbild.

Intrigen und Geistererscheinungen von Literaturprofessoren und ihren Frauen in den USA der 1950er werden in »Shirley« von Josephine Decker verhandelt, einer Entdeckung der Sektion »Forum«. Da geht es um den Preis des Schreibens. Was so auf der Strecke bleibt, und was notwendig ist: Trugbilder.

Der Gewinner der »Encounters«-Sektion war der literarischste Film des Festivals. »Malmkrog« von Cristi Puiu, dem genialistischsten Regisseur der neuen rumänischen Welle. Auf den ersten Blick ist »Malmkrog« eine ziemlich wortgetreue Adaption einiger Texte des russischen Schriftstellers Wladimir Solowjow, ein Vetrauter und Verbündeter des späten Dostojewski, ein neognostischer ultrareaktionärer Mystiker, der von den Vereinigten Staaten Europas (Russland inklusive) im Kampf gegen die »asiatische Barbarei« phantasierte. Die Schriften Solowjows sind natürlich mindestens so doppelbödig wie der sie in Szene setzende Film, der im Grunde ein einziges langes Trugbild ist.

Wortgefechte (größtenteils in Französisch) im Salon eines russischen Landhauses um 1900 (obwohl der Titel auf einen rumänischen Ort verweist und so gut wie jede Sequenz des Films eine neue Irreführung darstellt). Schnee der Trauer. Luxus der herrschenden Klasse, deren Eloquenz durch die Dienstbarkeit der Sklaven erst ermöglicht wird. Sie diskutiert den Krieg, die kommenden Revolutionen und das Neue Testament (in eigenwilliger, gnostischer Lesart) ganz den Dialogen Solowjows (»Krieg, Fortschritt und das Ende der Geschichte«) entsprechend. Deren Pointe ist (unfreiwillig) wohl die explizite Gegenthese zum Titel des iranischen Goldenen-Bären-Films. Bei Puiu/Solowjow ist das Böse ziemlich erschöpfend alles, was es aktuell gibt.

Eine Wette

Der Antichrist ist alles, was zu erwarten ist. Der kommende Präsident der Vereinigten Staaten von Europa. Der Schöpfer des Trugbilds usw. usf. Die krude Gnosis zeigt sich dabei in seelenruhiger Schönheit und Verworrenheit. Auf der 70. Berlinale gab es keinen boshafteren Film. Auch keinen besseren, schöneren. »Malmkrog« allein war schon die ganze Berlinale wert. Er hätte auch dem Wettbewerb das ersehnte Gewicht verleihen können. Statt dessen war er das Ausrufezeichen der neuen Sektion. Eine Wette auf die bessere Zukunft.