Der Drache in uns

Andi Weiland / RambaZamba Theater »I’ve been looking for Westernhelden« – Lanzelot

Jewgeni Schwarz’ komische Märchenparabel »Der Drache« aus dem Jahr 1943 hat eine eigentümliche Aufführungsgeschichte. Fast 20 Jahre dauerte es, bis das Stück in Polen zur Uraufführung kam. Der Autor durfte es nicht mehr erleben. Schwarz’ satirischer Ton wurde nicht gern gehört und führte teilweise zu Verboten. Um so eindrucksvoller war dann der Welterfolg der Ostberliner Inszenierung von Benno Besson. 1965 am Deutschen Theater feierte sie mit den Schauspielergrößen Rolf Ludwig und Eberhard Esche Premiere und tourte dann durch die Welt. Für die folgenden 16 Jahre stand Bessons Inszenierung auf dem Spielplan.

Und heute? Es scheint, das kluge Stück ist unpopulär geworden. Selten bekommt man die Möglichkeit, das Heldenmärchen auf der Bühne zu sehen. Um so erfreulicher, dass sich in dieser Spielzeit gleich zwei Berliner Theater entschließen konnten, die Zeitlosigkeit des modernen Klassikers zu überprüfen. Das Theater an der Parkaue, Berlins staatliches Kinder- und Jugendtheater, hat im vergangenen Oktober eine Neuinszenierung herausgebracht. Am 21. Februar feierte das Stück auch Premiere am Ramba-Zamba-Theater, jener festen Kunstinstitution, die seit Beginn der 90er Jahre inklusives Theater avant la lettre macht.

In Schwarz’ Parabel gerät Lanzelot in eine Stadt, die seit Jahrhunderten von einem dreiköpfigen Drachen beherrscht wird. Jedes Jahr fordert der Drache ein Jungfrauenopfer. Alle scheinen sich mit der Lage abgefunden zu haben, ja, mehr noch: Lanzelot als Unruhestifter sehen. Die entschiedensten Opponenten des Befreiungskampfs sind der Bürgermeister und sein spitzelnder Sohn Heinrich. Diesmal soll Elsa zum Drachen, in die – so ist die Welt im Märchen – Lanzelot sich unsterblich verliebt. Der Kampf ist unvermeidlich. Der Drache wird getötet, der verletzte Ritter kehrt zunächst nicht zurück. Zeit genug für den Bürgermeister, der sich nun Präsident nennt, und dessen Sohn, sich als Befreier feiern zu lassen. Die Macht haben sie sich erhalten. Elsa soll dem Präsidenten das Jawort geben. Gerade rechtzeitig erscheint Lanzelot. Jetzt weiß er, dass es nicht genügt, den vielköpfigen Drachen zu besiegen, es muss auch der Drache in jedem einzelnen Stadtbewohner bekämpft werden. Hoffnungsfroh schlägt er auch diese Schlacht.

Matthias Mosbach ist im Hauptberuf Schauspieler, »Der Drache« seine erste Regiearbeit im Ramba-Zamba-Theater. Neun Ensemblemitglieder bestreiten überaus unterhaltsame 90 Minuten. Lanzelot, mit Lederjacke und durchsichtigem Netzhemd ausgestattet, kommt wie ein gealterter Westernheld daher. Voller Witz und mit punktgenauer Musikbegleitung wirbt er für sein unmodern anmutendes Heldentum. Sein Sieg fällt um so beeindruckender aus. Mit mehr spielerischem Einfallsreichtum ist wohl selten ein Drache auf der Bühne gestorben!

Dass das Stück die eine oder andere Spitze bereithält, die auch die politische und gesellschaftliche Gegenwart trifft, liegt auf der Hand. Auch das Ramba-Zamba-Team lässt es sich nicht nehmen, mit einigen Anspielungen aufzuwarten. Humoristischer Höhepunkt des Abends dürfte wohl der Auftritt des Präsidenten sein: Nach dem jähen Ende des Drachens zeigt er sich siegessicher und tänzelt, begleitet von David Hasselhoffs »I’ve been looking for freedom«, über die Bühne. Es folgt die nächste Inhaftierungswelle. Welcher Drache da weichen musste, um welcher Witzfigur Platz zu machen, darf der geneigte Zuschauer selber deuten.