Für Umwelt und Planwirtschaft

F. Boillot Patrik Köbele im Januar auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin

Mit Verweis auf die akute Zuspitzung des Krieges in Syrien und dem Satz »Wir müssen mehr vom Kapitalismus reden« leitete Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), am Freitag sein Referat ein. Auf dem 23. Parteitag, der am Wochenende in Frankfurt am Main stattfand, erinnerte er an die Aussage des Philosophen Max Horkheimer aus dem Jahr 1939: »Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen«. Man müsse heute nicht über die Krisen des Kapitalismus reden – er sei die Krise. Das wiederum sei nicht mit Schwäche zu verwechseln. Kapitalismus koste täglich Tausende Menschenleben, erzeuge Leid, Hunger, Armut, Krankheit, Perspektivlosigkeit, treibe Menschen in Selbstmord und Wahnsinn, demütige, nehme Hoffnung, unterdrücke. Zbigniew Brzezinski, einst nationaler Sicherheitsberater der USA, habe die Zahl der Kriegsopfer im 20. Jahrhundert auf 187 Millionen Menschen geschätzt, so Köbele. Kriege aber hätten ihre Ursache im Imperialismus, im Kampf um Rohstoffe, Absatzmärkte und Arbeitskräfte. Sie veranlassten Menschen zur Flucht, die oft im Elend von Lagern, dem Tod im Meer oder der Wüste ende.

Zur ökologischen Krise erklärte Köbele, Artensterben, Klimaveränderung, Verschmutzung der Meere, kurz die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen schrien »nach gesellschaftlicher Planung im globalen Maßstab«, nach Überwindung des Kapitalismus. Der aber nutze diese Krise, »um den Ausgebeuteten mit der CO2-Bepreisung das Fell über die Ohren zu ziehen, um die Kosten der Umrüstung der Automobilindustrie die Arbeiterklasse bezahlen zu lassen, die Entwicklungsländer abzuhängen und um eine Verzichtsideologie zu verbreiten, die von den Produktionsverhältnissen ablenke. In diesen Fragen gebe es eine große Übereinstimmung in der DKP, Unterschiede und Streit allerdings in der Frage, »wie wir mit Bewegungen umgehen sollen, die sich an solchen Widersprüchen des Kapitalismus entzünden und die die herrschende Klasse versucht, für ihre Interessen zu instrumentalisieren«. Dies dürfe Kommunistinnen und Kommunisten nicht hindern, in solche Bewegungen hineinzuwirken und sich vor allem mit der Klassenanalyse in sie einzubringen. Leider seien die Meinungsverschiedenheiten für drei Genossen aus dem Parteivorstand Anlass gewesen, nicht wieder für diesen zu kandidieren. Köbele betonte: »Bündnis und Aktionseinheitspolitik sind Kernstück kommunistischer Politik«. Mehrfach habe der Parteivorstand darüber mit Blick auf Initiativen wie »Aufstehen gegen Rassismus« oder »Fridays for Future« gestritten, ohne dass es gelungen sei, die Auseinandersetzung »produktiv zu machen«. Das habe viel Kraft gebunden.

Die 206 Delegierten diskutierten im Anschluss die Änderungsanträge zum Leitantrag des Parteivorstands – wobei deutlich wurde, dass die von Köbele erwähnten Differenzen nicht beseitigt sind. Vorwürfen, die Partei stehe auf »sektiererischen Positionen«, trete in Bündnissen mit »Oberlehrermentalität« und »Arroganz« auf – so der DKP-Vorsitzende des Saarlandes, Thomas Hagenhofer, und ähnlich der frühere DKP-Vorsitzende Heinz Stehr – hielten andere Delegierte entgegen, dass sie bei Kundgebungen der Klimaschutzbewegung, etwa von »Fridays for Future«, als Redner aufgetreten seien.

Eine »vorsichtig positive« Bilanz der Bemühungen, die DKP zu stärken, zog am Sonnabend die stellvertretende Parteivorsitzende Wera Richter. Eine Diskutantin erklärte dagegen, die DKP stehe nach wie vor im Kampf ums Überleben. Nach kontroverser Debatte wurde der Leitantrag des Parteivorstands mit nur 106 Stimmen angenommen, 79 Delegierte votierten gegen ihn. Ähnlich kritisch verliefen die Diskussionen zum Antrag des Vorstands, die Debatte über ein neues DKP-Programm zu beginnen und zu einer antikapitalistischen Umweltpolitik. Die überwiegende Mehrheit stimmte aber letztlich für beide Papiere einschließlich entsprechender Änderungsanträge.

Mit großer Mehrheit – 167 von 204 Stimmen – wählte der Parteitag Patrik Köbele erneut zum Vorsitzenden. Der 58jährige IT-Berater steht der Partei bereits seit dem 20. Parteitag von 2013 vor. Wera Richter wurde sogar mit 182 von 204 Stimmen im Amt als Parteivize bestätigt. Sie übt die Funktion ebenfalls seit 2013 aus.