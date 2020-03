USA schließen Abkommen mit Taliban

REUTERS/Ibraheem al Omari Leiter der Taliban-Delegation Mullah Abdul Ghani Baradar (r.) und der US-Sonderbeauftragte Zalmay Khalilzad nach der Unterzeichnung des Abkommens am Samstag in Doha

Schon einen Tag nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den aufständischen Taliban werden große Schwierigkeiten deutlich. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani wandte sich am Sonntag in Kabul gegen die in der Vereinbarung verabredete Freilassung von bis zu 5.000 Talibankämpfern. Diese Entscheidung stehe nicht den USA, sondern seiner Regierung zu, sagte er.

Vertreter der USA und der Aufständischen hatten am Sonnabend in Doha im Golfemirat Katar das Abkommen unterzeichnet, das den Weg zum Frieden, zur Beendigung des US-Krieges in Afghanistan ebnen soll. Die ausländischen Truppen dort sollen nach dem Vertrag Washingtons mit den Taliban bis Ende April kommenden Jahres vollständig abgezogen werden, wenn die Vereinbarung nicht scheitert. Auch für die Bundeswehr würde so dann nach mehr als 19 Jahren der Einsatz enden.

Damit wäre eine Kernforderung der Taliban erfüllt, die den Abzug der ausländischen »Invasoren« verlangen. Taliban-Chef Haibatullah ­Achundsada nannte das Abkommen »eine großartige Errungenschaft« und sprach von einem »großen Sieg«. Die Aufständischen verpflichten sich unter anderem dazu, dass von Afghanistan keine Terrorbedrohung gegen die USA und ihre Verbündeten mehr ausgeht.

Der wichtigste Teil des Abkommens ist aber, dass die Taliban Verhandlungen mit der afghanischen Regierung zusagen – das wären die eigentlichen Friedensgespräche. Bisher hatten sie sich geweigert, direkt mit Kabul zu sprechen, weil sie die Regierung für eine Marionette des Westens halten. Die Unterredungen sollen der Vereinbarung zufolge zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einem »politischen Fahrplan« für die Zukunft Afghanistans führen.

Die USA sichern zu, die Zahl ihrer Soldaten binnen 135 Tagen von rund 13.000 auf 8.600 zu verringern. Die Stärke der internationalen Truppen soll proportional sinken. Fünf Basen müssten demnach in diesem Zeitraum geschlossen werden. Sollte das Abkommen halten, würden innerhalb von 14 Monaten – also bis Ende April kommenden Jahres – alle ausländischen Truppen abziehen. (dpa/jW)