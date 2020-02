»Wir meinen etwas betrüblich Aktives«

Gemeinfrei »Das Theater könnte den Zuschauern voraus sein – statt nur hinterher, als Dienst am Kunden«

»Denn in der Kunst haben wir es mit keinem bloß angenehmen oder nützlichen Spielwerk, sondern mit der Befreiung des Geistes vom Gehalt und den Formen der Endlichkeit, mit der Präsenz und Versöhnung des Absoluten im Sinnlichen und Erscheinenden, mit einer Entfaltung der Wahrheit zu tun, die sich nicht als Naturgeschichte erschöpft, sondern in der Weltgeschichte offenbart, von der sie selbst die schönste Seite und den besten Lohn für die harte Arbeit im Wirklichen und die sauren Mühen der Erkenntnis ausmacht.«

G. W. F. Hegel, »Vorlesungen über die Ästhetik«

Aller Kunst in der Moderne ist gemein, dass sie sich bezüglich ihrer Mittel und Wirkungen, aber vor allem auch bezüglich ihrer gesellschaftlichen Funktion schonungslos selbst befragen muss. Zur Seite stehen ihr dabei Kritik, Theorie und Philosophie. »Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht«, beginnt Theodor W. Adornos unvollendete »Ästhetische Theorie« aus dem Jahre 1969. Neben der 1963 erschienenen »Die Eigenart des Ästhetischen« von Georg Lukács ist sie einer der letzten großen Versuche der Moderne, Kunst in der Tradition von Hegel zu durchdringen und ihr Eigenes zu ergründen.

Als weder bloß angenehm noch nützlich, sondern eine Form sinnlichen Denkens ist die Kunst mehr als nur ein Mitteilungszentrum mit hübsch verpacktem Ausstoß oder Trainingslager für Sehgewohnheiten, als welches sie in der Medien- und Kommunikationstheorie apostrophiert wird. Ohne eine für jede Zeit feststehende Definition der Kunst geben zu können, gibt es aber doch einen Begriff von ihr, der sich aus ihrer inneren Bewegung speist. In dieser Bewegung reagiert Kunst auf Gesellschaftliches und artikuliert aus den eigenen Maßstäben heraus eine Wahrheit darüber. Auf den Zusammenhang kommt es an, und nach diesem fragt das ästhetische Denken. Insofern führt die inflationär gebrauchte Rede von den Ästhetiken im Plural, die nichts als eine Vielfalt an Stilen bezeichnet, in die Irre. Sie abstrahiert von den Zusammenhängen und verabsolutiert das Einzelne. Mehr aber als die schier unendliche Fülle an einzelnen Werken oder Stilen interessiert die Stellung der Kunst als solcher zur Objektivität. Mit diesem Anspruch soll auch das Gegenwartstheater konfrontiert werden.

Die uneingestandenen Automatismen, die unhinterfragten Lehrsätze und die eingeschliffenen Routinen gilt es zu befragen, um der vorherrschenden Gedankenlosigkeit etwas entgegenzusetzen. Diese verbirgt sich nicht nur in den vermeintlich überholten oder rückständigen Formen, sondern auch in jenen, die sich mit dem Etikett der Fortschrittlichkeit schmücken. Die neuesten Moden sind in dieser Hinsicht nicht besser als die älteren. Auch die notwendigen Neuerungen, die mit den alten Selbstverständlichkeiten aufräumten, können in die Irre führen, sobald ihre Gegensätzlichkeit erledigt ist und ihre oppositionelle Kraft versiegt. Man kann sich in der Hinsicht an den vor allem in den zwanziger Jahren berühmten Theaterkritiker Herbert Ihering halten. Der würdigte seinerzeit die Verdienste des Naturalismus und Expressionismus vor allem dadurch, dass er diese Tendenzen scharf kritisierte, nachdem sie den falschen Pomp und die verlogene Opulenz des spätwilhelminischen Theaters abgeräumt und damit ihre historische Schuldigkeit getan hatten. Damit sah er die Bedingungen für eine wahrhafte Erneuerung des Theaters geschaffen, wobei ein erneutes Verharren im diesmal naturalistischen und expressionistischen Credo ebenso zur Versteinerung führen müsse: »Jedes revolutionäre Weltgefühl wird bequem, wenn es in die Jahre kommt«, schreibt Ihering in »Der Kampf ums Theater« (1922).

Statt uns also mit ein paar beruhigenden, aber schon abgegriffenen Parolen des vermeintlichen Fortschritts im Theater, sei’s durch die Abkehr von der dramatischen Literatur oder die Hinwendung zu Bildschirmen, Robotern und Rechenmaschinen, zu begnügen, müssen wir ins Zentrum des Problems des Theaters vordringen. Warum Theater? In allen Debatten um die Zukunft des Theaters ist diese Frage eigentümlich abwesend.

Eingedenk dessen, was das Theater könnte, ist es gegenwärtig weit davon entfernt, von seinem Vermögen Gebrauch zu machen. Doch das soll kein Anlass sein, in Zynismus zu verfallen oder sich aus Enttäuschung über das geliebte Objekt von ihm abzuwenden. Es besteht Klärungsbedarf. Auch das Unbehagen am Gegenwartstheater will aufgeklärt werden. Es scheint zunächst, als seien wir in eine neue Phase dessen eingetreten, was Peter Brook 1968 in »Der leere Raum« das »tödliche Theater« nannte. Der britische Regisseur beschränkte seinen Befund nicht auf einen Typus oder einen Stil des Theaters, er machte keinen Unterschied zwischen misslungenen Klassikerinszenierungen und dilettantischen Happenings. »Wenn wir tödlich sagen, meinen wir niemals tot: wir meinen etwas be­trüblich Aktives, das aber gerade zur Ände­rung fähig ist. Der erste Schritt zu dieser Änderung ist die Erkenntnis der unschönen Tatsache, dass der größte Teil des sogenannten Theaters auf der ganzen Welt die Travestie eines Wortes ist, das einmal sinnvoll war«, schrieb Brook. »Es ist immer eine neue Saison im Gange, und wir sind zu beschäftigt, um die einzige entscheidende Frage zu stellen, die der ganzen Struktur das Maß anlegt: Warum überhaupt Theater? Wozu? Ist es ein Anachronismus, ein veraltetes Unikum, das am Leben bleibt wie ein altes Monument oder eine bizarre Sitte? Warum klatschen wir Beifall, und wofür? Hat die Bühne wirklich einen Platz in unserem Leben? Welche Funktion kann sie haben? Wozu kann sie dienen? Was kann sie erforschen? Was sind ihre spezifischen Eigenschaften?« Diese Fragen sind von ungebrochener Bedeutung.

Das Tödliche ist Fortführung bei Verlust von Sinn und Zweck. Die Funktion einer Sache ändert sich, zugleich erscheint sie wie unverändert. Das gilt insbesondere, wenn die sozialen Rituale suggerieren, dass alles wie immer sei. Nur klammert man sich anscheinend an das Tödliche bei aller Kritik um so mehr, je abgestorbener es ist, weil es statt der Leere, die jeder Hinterfragung vorausgeht, immerhin Halt verspricht, egal wie prekär dieser auch sein mag.

Der Eindruck, dass etwas betrieben wird, dessen Sinn schon lange vergessen ist und das nur aus schlechter Gewohnheit noch Teil unserer Welt bleibt, drängt sich mit einem Blick auf das Gegenwartstheater durchaus auf. Würde man die Theater schließen, wie Heiner Müller einmal forderte, könnte das immerhin Ausdruck ernsthafter Reflexion sein. Der kulturelle Wert vieler Veranstaltungen ist kaum noch zu erkennen. Ihnen Nutzen abzugewinnen, wird dennoch verschiedentlich versucht. Dabei gilt als nützlich, was quantifizierbar ist. So soll auch für das Gegenwartstheater Verwendung gefunden werden.

»Applied Theatre«, also angewandtes Theater, lautet das aus der pädagogischen und therapeutischen Praxis kommende Zauberwort, das den gesamten Betrieb erfasst hat. Doch für die Kunst ist solche Nützlichkeit tödlich. Es ist wie bei einem Liebespaar, das einander beschenkt: Ein nützliches Geschenk führt zu berechtigtem Ärger, weil nur ein unnützes Geschenk in der Lage ist, Träger einer symbolischen Bedeutung wie der Liebe zu werden. So auch in der Kunst. Das Unbehagen am nützlichen Theater entspringt der Einsicht in den Verlust des symbolischen Überschusses, der damit einhergeht. Dieser Überschuss besteht in der Formenwelt der Kunst, die sich mit ihren eigenen Gesetzen dem Nützlichen entzieht. Ihr Antrieb ist die Phantasie, ihr Zweck die Lust und ihr notwendiger Umweg die Form, in der sich die Impulse objektivieren. Ohne die symbolische Verausgabung ist das Theater nur eine leere Hülle.

Statt nach dem Zweck und den Möglichkeiten des Theaters zu fragen, dominiert unterm Diktat der Nützlichkeit die Frage nach Reichweite oder tagesaktueller Relevanz. In dieser Hinsicht wird dann auch Bedarf an Neuerungen festgestellt. Mehr Nähe zum Publikum zum Beispiel, das von besonders eifrigen und engagierten Theatermachern bis in die Privatwohnung hinein verfolgt wird. Theater soll in die Stadt gehen, auch an die Ränder, in die Schulen, Kirchen und Altenheime. Lokale Begebenheiten oder überregionale Jubiläen werden zu touristischen Werbemaßnahmen mit zusätzlichen Fördergeldern. Karitative Aufgaben werden übernommen: Suppenküche, Integrationsfrühstück, Sprachkurs, unter wohlwollendem Blick der Fürsprecher des Sozialstaatsabbaus. Verschiedene Segmente des Publikums werden zielgruppengerecht bedient. Alles wird in Projekte umgewandelt, als Prozess gelabelt, ins Kollektiv geholt. Wenn es nicht um ein distanzloses Erleben geht, versehen mit dem Modewort der Immersion, kippt es ins Gegenteil, ins distanzierte Erklären und Nacherzählen der Schlagzeilen der Tagespresse oder in kalkulierte Empörung.

Berechnete Publikumsbeteiligungen simulieren Interaktion, der allgegenwärtigen Pseudoteilhabe im Spätkapitalismus entsprechend. Galt das allzu offensichtliche Anbringen eindeutiger Botschaften in der Kunst einstmals als anrüchig, wird es heute geradezu gefordert. Kaum eine Inszenierung, die sich nicht damit schmücken würde, Kommentar zu dieser oder jener Debatte zu sein. Doch wird nur noch selten gefragt, welches eigentlich die Grundlagen dieser Debatten sind, die sich zumeist im fruchtlosen Gegenüberstellen beschränkter Anschauungen erschöpfen. Kritik und die Erfahrung von Ambivalenzen werden durch Bekenntnisse und simple Positionierungen ersetzt. Zwar geht das kritische Vokabular der Vergangenheit scheinbar bruchlos in die neuesten Erzeugnisse des Theaters ein, doch gegenüber den entscheidenden sozialen Vorgängen unserer Zeit bleibt es meist merkwürdig distanziert und wenig kritisch – eine Art Etikettenschwindel bei Aufführungen, die zu Interventionen umdeklariert werden.

Nicht selten wird diese Entwicklung als Weiterführung des politischen Theaters und des eingreifenden Denkens in der Tradition von Bertolt Brecht betrachtet. Doch Brecht selbst warnte davor, technische Neuerungen in der Kunst ohne Verknüpfung mit ihrer sozialen Funktion zu verwenden. Angesichts der aktivierenden Chöre, die zum Kauf von Coca-Cola animieren, rufe man verzweifelt nach L’art pour l’art, notierte Brecht im kalifornischen Exil. Es ist ein Fehler, politisches Theater so zu verstehen, als müsse man nur die »Kunstkacke« (Matthias Lilienthal) abziehen und hätte dann Politik. Das führt unter gegebenen Bedingungen zu einer Anpassung an kunstfremde Zwecke und zur kulturindustriellen Neutralisierung der Kunst. Das Beschwören der eigenen Nützlichkeit, das Engagement für alles und jeden und die Vernarrtheit in Gadgets sind nicht Ausdruck einer Stärke, sondern einer Krise des gegenwärtigen Theaters.

Ein großer Teil des Bemühens um Relevanz und Reichweite lässt sich als Versuch begreifen, der Frage nach dem Warum des Theaters auszuweichen. Daraus ergibt sich eine Reihe an schalen Kompromissen. Blindes Weitermachen und blindes Andersmachen verhalten sich komplementär. Die Versuche, der Kunstform Theater wie einer Dienstleistung eine klare Funktion oder einen Anwendungsbereich zuzuweisen, entsprechen der kulturpolitischen Tendenz, ihre unabhängige Institutionalisierung durch projektgebundene Förderung zu unterlaufen. Was wäre die Folge einer solchen Umwandlung in eine beliebige Dienstleistung? Was hat das Theater denn anzubieten? Wohlgefühl? Kritischen Diskurs? Simulation von Politik? Gruppentherapie? Vermittlung sogenannter sozialer oder emotionaler Schlüsselkompetenzen? Früher oder später wird angezweifelt werden, ob das Theater für diesen zu erbringenden Dienst überhaupt die effektivste Form darstellt. Und was wäre noch dagegen einzuwenden? Das Theater hätte sich abgeschafft, durch bloße Angleichung. Es ist, wenn wir genau hinsehen, gerade mittendrin, es zu tun oder hat es schon getan. Weil die Frage nach dem Warum des Theaters nicht in all der Entschiedenheit und Radikalität angenommen wurde. Nach Fabian Hinrichs ist die »wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert: Bist Du Künstler oder arbeitest Du im Service?«

Künstler sind nicht erst seit gestern Diener zweier Herren, nämlich der Kunst und der Auftraggeber, und dieser Zwiespalt ist nicht aus der Welt, wenn der heiliggesprochene Markt in die Rolle des Auftraggebers geschlüpft ist und die Kulturpolitiker und Intendanten sich wie seine Propheten aufführen. Doch wie es in einem Manifest der zwanziger Jahre heißt: »Künstler, erklärt Euch solidarisch mit der Kunst!« Ergreifen wir für sie Partei! Denn auch ein Publikum gewinnt man nicht, indem man sich ihm anzubiedern, indem man es zu umschmeicheln versucht, sondern indem man zuweilen von ihm absieht und stellvertretend an einer Sache arbeitet, die potentiell für alle von Interesse wäre. Das Theater könnte den Zuschauern voraus sein – statt nur hinterher, als Dienst am Kunden. Und das wirkliche Begehren der Zuschauer könnte möglicherweise jenes sein, das sie selbst noch nicht kennen oder zu wünschen wagen.

Dies zu zeigen und zu wecken, wäre ein großes Vorhaben. Das Theater hat die Mittel dazu, man muss sie nur zu nutzen wagen. Die Frage nach dem Warum des Theaters, die auch den Ausgangspunkt der Erneuerung seiner Idee bildet, wird nicht von den Künstlern allein beantwortet werden können. Auch das Publikum ist aufgefordert, Antworten zu finden. Ebenso die Theaterkritik, die sich nicht mit der Rolle des berichterstattenden Anhängsels des Betriebs begnügen, sondern eine eigene ästhetische Position entwickeln und vertreten dürfte. Unabdingbar ist dafür eine Auseinandersetzung mit unserer Zeit. Wer beurteilen will, was auf der Bühne geschieht, muss wissen, in welcher Welt er lebt. Denn die Krise des Theaters ist ein Ausdruck der Krise dieser Welt und ihrer gesellschaftlichen Ordnung.