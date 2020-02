Austerität tötet

Simon Dawson/REUTERS Regierungsbilanz der Tories: Vier Millionen Kinder leben in England in Armut (London, 21.11.2017)

Es ist ein akademischer Bericht, in dem jeder Satz wie ein Faustschlag in die Magengrube wirkt: »Die Reichen werden reicher und damit gesünder, während die Armen ärmer und somit kränker werden«, ist so ein Satz. Die von der britischen »Health Foundation« am Dienstag unter dem Titel »Health Equity in England« veröffentlichte Studie zur Entwicklung des Gesundheitswesens ist eine der detailreichsten Publikationen über den Klassenkampf von oben im Großbritannien in den vergangenen zehn Jahren.

Ein Kernergebnis der Untersuchung ist, dass die Lebenserwartung in England seit Beginn der konservativen Austeritätspolitik von 2010 stagniert, beziehungsweise rückläufig ist. Diese Absenkung sei nicht mit harten Winterperioden oder anderen Wettereinflüssen erklärbar. Vielmehr sei die Gesundheit der Bevölkerung eng mit den Bedingungen, »in denen Menschen geboren werden, aufwachsen, leben, arbeiten und altern«, verknüpft.

Entsprechend halten die Wissenschaftler fest, dass die größte Senkung der Lebenserwartung für Frauen und Männer in den zehn Prozent der Wohngegenden mit der ärmsten Bevölkerung in Nordostengland zu beobachten sei, während die Lebenserwartung in den zehn Prozent der Nachbarschaften Londons mit den reichsten Bewohnern am stärksten gestiegen sei. Auch unter Menschen im erwerbsfähigen Alter von 45 bis 49 Jahren steige die Sterblichkeitsrate an. Es sei anzunehmen, »dass soziale und wirtschaftliche Bedingungen die Gesundheit in diesen Altersgruppen untergraben haben«. Je ärmer die Wohngegend, desto schlechter sei der Gesundheitszustand der Menschen.

Es ist ein lange bekannter Fakt: statistisch gesehen leben reiche Menschen länger als arme. In Großbritannien geht diese Schere immer weiter auseinander. Zwischen 2010 und 2012 lebten die reichsten Männer durchschnittlich 9,1 Jahre länger als die ärmsten Männer, die reichsten Frauen lebten 6,8 Jahre länger als die ärmsten Frauen. Zwischen 2016 und 2018 lag der Abstand bei 9,5 Jahren für Männer und 7,7 Jahren für Frauen. Während Männer in besseren Wohngegenden ein Durchschnittsalter von 83,4 Jahren erreichen, sterben die Ärmsten schon im Alter von 73,9 Jahren. Reiche Frauen werden 86,3 Jahre alt, arme Frauen nur 78,6.

Eine Ursache für diese Entwicklung machen die Autoren der Studie in der britischen Kürzungspolitik aus. Einsparungen hätten vor allem soziale Dienstleistungen sowie Gesundheitseinrichtungen in Gegenden getroffen, »in denen sie am meisten gebraucht werden und in denen die Lebensbedingungen generell schlechter sind als anderswo«. Die von der Regierung zur Verfügung gestellten Mittel für Kommunen und Gemeinden seien zwischen 2009 und 2019 um 77 Prozent zurückgegangen. Am meisten sei bei der sozialen Sicherheit und der Bildung gespart worden, beides sei für die Gesundheit »essentiell«.

Immer wieder wird in der Studie betont, dass die über das ganze Menschenleben verteilten Erfahrungen und Bedingungen Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebenserwartung haben. Entsprechend wird darauf hingewiesen, dass allein 2017/18 die Zahl der von Armut betroffenen Kinder um acht Prozent angestiegen sei. Vier Millionen Kinder seien in England arm. »Viele OECD-Mitgliedsstaaten haben weitaus geringere Kinderarmutsraten als England«, heißt es in dem Bericht. Im genannten Zeitraum lebten in Großbritannien 14 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, das sind 22 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Dieser Zustand sei politisch herbeigeführt und gewollt. Zwischen 2015 und 2017 eingeführte »Reformen« bei Steuern und Sozialleistungen hätten einen »regressiven« Charakter. Ärmere Menschen seien dadurch weiter in Armut und Verschuldung getrieben worden, während die Top 30 Prozent der Gesellschaft von Steuererleichterungen profitiert hätten. Armut führt zu einer Abwärtsspirale. Fast 40 Prozent aller Familien in England geben mehr als ein Drittel ihres Haushaltseinkommens für das Wohnen aus. Hinzu komme, »dass Arbeit für viele nicht länger einen Ausweg aus der Armut« bedeute. Die meisten heute in Armut lebenden Menschen arbeiten.

Die Studie der Health Foundation befasst sich deshalb nicht ohne Grund mit dem britischen Arbeitsmarkt. Auch dieser habe gravierende gesundheitliche Auswirkungen. Zwar sei die Zahl der Erwerbstätigen gestiegen, damit aber auch die Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse und der Stress am Arbeitsplatz. Nur die Löhne lägen immer noch unter dem Niveau von 2010. Als Beispiel werden die berüchtigten »Zero hours«-Verträge genannt. Das sind Arbeitsverhältnisse, bei denen die Lohnabhängigen ständig in Bereitschaft stehen müssen, ihnen aber weder ein Mindestgehalt noch eine Mindestarbeitszeit garantiert werden. 2010 waren 168.000 Menschen in dieser Form angestellt, 2018 waren es fast 900.000. Am häufigsten davon betroffen seien Beschäftigte in Berufsgruppen mit geringen Löhnen. »Aufgrund des Einflusses auf die Gesundheit werden diese Arbeitsverträge zur gesundheitlichen Ungleichheit in der Gesellschaft beigetragen haben«, heißt es in der Studie.