Kampagnen und Ruhe

David W Cerny/REUTERS Wahlkampf in Bratislava: Plakate der konservativen Oppositionspartei »Normale Menschen und unabhängige Persönlichkeiten« (OLANO) mit Spitzenkandidat Igor Matovic (21.2.2020)

Eine isolierte, sozialdemokratisch geführte Regierung, eine Opposition aus Unternehmern und Millionären und auf den Straßen des Landes marschieren die Faschisten: In der Slowakei wird am Samstag ein neues Parlament gewählt. Seit Freitag um Mitternacht sind die Parteien gesetzlich zu einer Kampagnenruhe verpflichtet – in den vergangenen Wochen hatte vor allem die Nachricht, dass die faschistische »Volkspartei Unsere Slowakei« (LSNS) immer weiter an Zustimmung gewinnt, die Diskussion angeheizt. Ihre Veranstaltungen wurden begleitet von antifaschistischen Protesten, die von den extrem Rechten zum Teil angegriffen wurden. Die letzten Meinungsumfragen – zwei Wochen vor Beginn der Wahlen dürfen in der Slowakei keine mehr veröffentlicht werden – sahen die LSNS unter ihrem Vorsitzenden Marian Kotleba bei etwas mehr als zehn Prozent und damit an dritter Stelle.

Den regierenden Sozialdemokraten von Smer (Richtung) werden nur noch um die 17 Prozent Stimmanteil vorausgesagt. Damit würden sie trotz eines Verlustes von über zehn Prozentpunkten zwar stärkste Kraft bleiben, eine Regierung könnten sie dann allerdings nicht mehr stellen. Der eine Koalitionspartner, die nationalistische Slowakische Nationalpartei (SNS), ist zu schwach, bei dem anderen, der liberalen, ungarisch-slowakischen Most-Hid, ist nicht einmal sicher, ob er den Einzug ins Parlament schafft.

Zudem versucht Most-Hid die gegenüber Regierung und politischen »Eliten« feindliche Stimmung im Land für sich zu nutzen und hat – wie auch die Oppositionsparteien – bereits angekündigt, nicht mehr mit den Sozialdemokraten zusammenarbeiten zu wollen. Zu viele Korruptionsskandale haben Smer erschüttert. Hinzu kommt, dass die Partei mit der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten vor zwei Jahren in Verbindung gebracht wird. Der 27jährige Kuciak hatte zu den Kontakten zwischen slowakischen Politikern und dem organisierten Verbrechen recherchiert und geschrieben. Auf den Mord folgten wochenlange Proteste, der damalige Smer-Ministerpräsident Robert Fico trat zurück. Abgelöst wurde der als Vertreter des konservativen Flügels geltende Fico von dem eher liberalen Peter Pellegrini, der die Wogen aber auch nicht glätten konnte.

Der konservativen Oppositions- und Protestpartei mit dem vielsagenden Namen »Normale Menschen und unabhängige Persönlichkeiten« (OLANO) von Igor Matovic werden um die 15 Prozent vorausgesagt. Einige Analysten gehen sogar davon aus, dass die Partei in den vergangenen beiden Wochen zugelegt haben und den Auftrag zur Bildung einer Regierung erhalten könnte. Matovic hat einen Ruf als kompromissloser Kämpfer gegen Korruption, gilt aber gleichzeitig als medialer Hampelmann, politisch opportunistisch und unberechenbar.

Es wird dennoch davon ausgegangen, dass die anderen liberalen und konservativen Parteien – deren Spitzenkandidaten wie Matovic alle Unternehmer und Millionäre sind, wie die slowakische Tageszeitung Dennik E wenige Tage vor den Wahlen berichtete – sich mit ihm verbünden könnten, um die nun bereits seit zwölf Jahren herrschenden Sozialdemokraten abzulösen. Es könnte eine sehr kurzlebige Regierung werden.

Die Kommunistische Partei der Slowakei (KSS), die 2016 weniger als ein Prozent holen konnte, tritt dieses Jahr nicht bei den Wahlen an. Am 25. Januar rief sie ihre Anhänger dazu auf, die Abstimmung zu boykottieren, da eine »grundlegende Veränderung des gegenwärtigen, verbrecherischen ökonomisch-politischen Systems, des Kapitalismus«, mit ihr nicht erreicht werden könne. Gleichzeitig kündigte sie an, dass die Kommunisten in zukünftigen Wahlkämpfen nicht fehlen würden.

Mit einem linken Profil tritt nur der Journalist und Hochschullehrer Eduard Chmelar mit seiner Kleinstpartei »Socialisti.sk« an. Seine Kampagne hatte er auf der Kritik am neoliberalen Establishment des Landes aufgebaut – und an den Kompromissen der Sozialdemokraten mit diesem. Außenpolitisch wirft er den bürgerlichen Kräften unter anderem Kriegstreiberei gegen Russland vor. Innenpolitisch lehnt er sich an Gewerkschaften und soziale Bewegungen an und fordert ein Ende der Privatisierungen«. Dass Chmelar und seine Sozialisten die nötigen fünf Prozent für den Einzug ins Parlament bekommen werden, ist unwahrscheinlich.