Totengebet in Hanau

Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat die Trauerfeier für zwei weitere Ermordete stattgefunden. Am Freitag nachmittag begann das Gedenken auf dem Marktplatz vor dem Rathaus mit einem Totengebet. Anschließend sollten die Opfer – nach Angaben der Stadt ein 22jähriger gebürtiger Hanauer mit der Staatsangehörigkeit von Bosnien-Herzegowina und ein 21jähriger Deutsch-Afghane – in einem Trauerzug zum muslimischen Gräberfeld des Hauptfriedhofs gebracht und beigesetzt werden. Laut Polizei versammelten sich auf dem Marktplatz rund 3.000 Menschen. (dpa/jW)