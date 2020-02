In allen Klassen

Köln. Der Deutsche Judobund (DJB) hat einen großen Kader für Olympia in Tokio zusammengestellt. »Es gibt wahrscheinlich wenige Nationen, die in allen relevanten Gewichtsklassen einen Topathleten stellen können, wir schon«, sagte DJB-Sportdirektor Ruben Goebel mit Blick auf die Wettkämpfe im Mutterland des Judo. Insgesamt wurden 13 Athleten in 14 Gewichtsklassen für die endgültige Nominierung im Juni vorgeschlagen, darunter Martyna Trajdos (Eimsbüttel, Gewichtsklasse bis 63 Kilo), Jasmin Grabowski (Zweibrücken, über 78), Sebastian Seidl (Abensberg, bis 66), Igor Wandtke (Hannover, bis 73) und Johannes Frey (Düsseldorf, über 100). (sid/jW)