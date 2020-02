Gesellschaftliche Aufgabe

Ralph Orlowski/REUTERS Kundgebung am 23. Februar in Hanau

Nach den faschistischen Morden in Hanau überboten sich Politiker in ihren Verurteilungen rechter Gewalt. Der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen (BKMO) reicht das nicht. »Deutliche Worte nach Gewalttaten alleine helfen nicht, weitere Opfer zu verhindern«, schrieben die Vertreter des Netzwerkes, dem 40 Migrantenorganisationen angehören, in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ein großer Teil der Bevölkerung habe einen Migrationshintergrund und fürchte »um seine Unversehrtheit, um seine Zukunft und die seiner Kinder«.

Im gesamten Kabinett gebe es nicht eine Person, die Erfahrung habe mit Rassismus, kritisieren die Absender: »Man stelle sich ein Kabinett vor, das nicht einen einzigen Ostdeutschen umfasst oder keine einzige Frau.« Die BKMO fordert einen »ständigen Partizipationsrat Einwanderungsgesellschaft« aus Wissenschaftlern und Vertretern von Migrantenorganisationen, der beim Bundestag angesiedelt sein und für eine dauerhafte Auseinandersetzung mit dem Thema sorgen solle. Beim nächsten Integrationsgipfel am kommenden Montag sollten »substantielle, zählbare Verbesserungen« auf den Weg gebracht werden. Der Brief nimmt auch auf die kürzlich aufgeflogene Neonaziterrorzelle »Gruppe S.« Bezug, die Anschläge auf Moscheen geplant haben soll.

Auch im Innenausschuss des Bundestages war die Tat von Hanau ein Thema. Auf der nicht öffentlichen Sitzung am Donnersag sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von einer »Blutspur« des Rechtsterrorismus seit den NSU-Morden. Er habe sich vor den Abgeordneten dagegen gewandt, das Thema »Rechtsextremismus« durch einen Vergleich mit dem »Linksextremismus« zu relativieren, hieß es danach aus Teilnehmerkreisen. Die »Reichsbürger«-Szene wollte der Minister diesen Berichten zufolge ausdrücklich nicht dem »Rechtsextremismus« zuordnen.

Vor Beginn der Befragung hatte die Ausschussvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) auf offene Fragen hingewiesen. In der Sitzung solle es um die Person des Täters, seine Radikalisierungsgeschichte, den Tathergang und mögliche Versäumnisse der Behörden im Vorfeld gehen, betonte Lindholz. Bevor es um mögliche Konsequenzen gehe, »müssen wir uns erst einmal den Ermittlungsstand anhören«, sagte sie. Filiz Polat, Vertreterin von Bündnis 90/Die Grünen, erklärte, eine Antwort auf den Anschlag von Hanau müsse die Stärkung der Sicherheitsbehörden sein, zugleich müsse die Zivilgesellschaft gegen den Rassismus mobilisieren. Sie erwarte einen »Aufstand gegen den Rassismus«, so Polat. Der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser forderte, die Analysefähigkeit der Behörden zu stärken. Die Abgeordnete Martina Renner (Die Linke) sagte dagegen, das Problem sei »mit mehr Personal, mehr Überwachung, mehr Geheimdienst« nicht zu lösen. Es handle sich um eine »gesellschaftliche Aufgabe«. »Wir müssen sagen, dass AfD und Pegida ein Teil des Problems sind – sie haben die Opfer markiert«, so Renner.