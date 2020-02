Aufstieg einer Heuchlerin

David Mercado/REUTERS Umgeben von Männern: Boliviens »Übergangspräsidentin« Jeanine Áñez (M.) auf einer Pressekonferenz in La Paz (30.12.2019)

Der Aufstieg von Jeanine Áñez, die sich nach den Präsidentschaftswahlen vom 20. Oktober vergangenen Jahres ohne Abstimmung im Parlament selbst zur »Übergangspräsidentin« Boliviens erklärte, war kein Zufall. Er wurde am Abend des 10. November 2019 in einem Hinterzimmer der »Universidad Católica Boliviana San Pablo« in La Paz während einer skurrilen Zusammenkunft beschlossen. Der zu dem Zeitpunkt amtierende Präsident Evo Morales von der »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) hatte wenige Stunden zuvor seinen Rücktritt verkündet und La Paz bereits verlassen, nachdem seine Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Unter den bei der Zusammenkunft Anwesenden befand sich eine Vielzahl ehemaliger politischer Eliten aus der Zeit vor Morales, unter ihnen die Expräsidenten Carlos Mesa und Jorge »Tuto« Quiroga sowie Luis Camacho, seines Zeichens ultrarechter und fundamentalistisch-religiöser Unternehmer aus Santa Cruz und Kopf des Putsches.

An diesem Abend ging es darum, sich auf einen »Übergangspräsidenten« zu einigen, der Neuwahlen vorbereiten und jegliches Aufbegehren gegen den Putsch niederschlagen konnte. Dafür kam insbesondere die bis dahin unbekannte Vizesenatspräsidentin Áñez in Frage. In der Folge gab sie den Streitkräften den Befehl, »Ordnung« im Land zu schaffen und erließ ein Dekret, welches das Militär von jeglicher Verantwortung für die brutale Gewalt befreite. Das führte schließlich zu den Massakern in Sacaba und Senkata sowie den Morden in Ovejuyo, bei denen mehr als 30 Personen getötet und Hunderte verletzt und inhaftiert wurden.

Trotz anderslautender Gerüchte erklärte die De-facto-Präsidentin immer wieder öffentlich, keine Ambitionen auf das Präsidentenamt zu hegen. Ihre Gönner lobten sie als starke Frau, die endlich für Recht und Ordnung sorge, während sich die Kontrahenten im rechten Lager für den Wahlkampf warm liefen. Am 24. Januar kündigte Áñez jedoch an, als Kandidatin an den Wahlen am 3. Mai teilnehmen zu wollen – sehr zum Missfallen ihrer Nebenbuhler. Mesa erklärte, es handle sich bei ihrer Kandidatur um eine »falsche Entscheidung«. Die »absolute Neutralität« einer Übergangsregierung bis zu Neuwahlen sei »zwingend erforderlich«, da sonst die »Glaubwürdigkeit des Übergangs gestört« und der »Behauptung der MAS, es habe in Bolivien einen Putsch gegeben«, Vorschub geleistet werde. Auch Klerikalfaschist Camacho griff Áñez’ Entscheidung als »unmoralisch« an und warnte vor der Zerstreuung der rechten Kräfte.

Als Antwort auf die Kritik an ihrer Kandidatur inszeniert sich Áñez nun als Opfer des »Machismus«. Ihr Kabinett, das in erster Linie von Arturo Murillo, Jerjes Justiniano und Víctor Hugo Cárdenas gebildet wurde, zeichnet jedoch ein anderes Bild. Murillo, Innenminister sowie enger Vertrauter von Áñez, hatte Frauen 2017 bei einer Diskussion zu Schwangerschaftsabbrüchen nahegelegt, sich vor einer »Tötung ihres Ungeborenen« lieber selbst umzubringen. Bildungsminister Cárdenas macht seinerseits keinen Hehl daraus, dass er die »neue Geschlechterideologie«, wozu er auch Feminismus sowie Homosexualität zählt, als Hauptfeinde ansieht. Justiniano, ehemaliger Ministerpräsident unter Áñez, musste zurücktreten, nachdem Unstimmigkeiten im Fall »La Manada« ans Licht gekommen waren. Dabei vertrat er als Anwalt eine Gruppe Jugendlicher, die verdächtigt wird, 2018 eine 18jährige in Santa Cruz vergewaltigt zu haben. Bereits während der 14jährigen Regierungszeit der MAS war Áñez als vehemente Gegnerin jeglicher fortschrittlicher Gesetzgebungen zu Geschlechteridentität oder Abtreibung aufgetreten. Zudem machte sie immer wieder mit rassistischen Kommentaren auf sich aufmerksam, so zum Beispiel, als sie die Kultur der Aymara-Indigenen als »satanisch« bezeichnete.

Trotz der Zerwürfnisse der putschistischen Rechten sieht es laut aktuellen Umfragen nicht so aus, als könne die MAS bei den kommenden Wahlen bereits in der ersten Abstimmungsrunde gewinnen. Die am 16. Februar veröffentlichen Zahlen des Meinungsforschungsinstituts »Ciesmori« sehen das Kandidatenduo der Linkspartei, Luis Arce und David Choquehuanca, mit 31,6 Prozentpunkten in der Wählergunst vorn. Auf dem zweiten Platz steht Mesa mit 17,1 Prozent, dicht gefolgt von Áñez mit 16,5 Prozent. Sollte die erste Runde ein solches Ergebnis hervorbringen, ist ein Zusammentun der rechten Kandidaten für die nötige Stichwahl wahrscheinlich. Die weit abgeschlagenen Camacho (9,6 Prozent) und Quiroga (1,6 Prozent) kündigten bereits an, ihre Kandidaturen gegebenenfalls zurückziehen zu wollen.