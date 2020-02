Mittenmang standhaft

køpi

Das Berliner Hausprojekt »Köpi« feiert seinen 30. Geburtstag. Nicht irgendwo, sondern mitten im Gentrifizierungsgebiet in der Berliner Mitte, Köpenicker Straße 137. Ende Februar 1990 wurde der Gebäudekomplex instandbesetzt, 1991 wurde dies legalisiert. Das autonome Wohnprojekt und Kulturzentrum will weiterhin »Risikokapital« und selbstverwaltete »Gefahrenzone« bleiben. Und das ohne jegliche finanzielle Förderung aus den Staatssäckeln. Gäste sollten viel Kondition mitbringen: Bis in den Sonntag hinein folgt ein Jubiläumsgig dem nächsten. Infos: https://koepi137.net/ (jW)