Die neue Wucht

Marius Becker/dpa Voll im Soll: »Effzeh«-Trainer Markus Gisdol (l.) und Stürmer Jhon Córdoba

Es ist der 14. Dezember 2019, an dem beim 1. FC Köln der Knoten platzt. Mit 2:0 gewinnt der »Effzeh« zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Es ist der erste Sieg unter dem neuen Trainer Markus Gisdol. In derselben Woche zum Ende der Hinserie folgen noch zwei weitere. Auch die Bilanz seit dem Rückrundenauftakt stimmt: In fünf Spielen holte man drei Siege, zuletzt gewann man 5:0 gegen Hertha BSC Berlin.

Mit einem solchen Lauf hatte Mitte Dezember niemand mehr gerechnet. Denn in den meisten der ersten 14 Saisonspiele zuvor hatte es so ausgesehen, als müsste sich der Aufsteiger aus der Domstadt nach nur einem Jahr wieder aus der Bundesliga verabschieden. Vor der Partie gegen Leverkusen stand Köln mit gerade einmal acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Achim Beierlorzer, der erst zu Beginn der Saison das Traineramt beim Traditionsklub übernommen hatte, saß da schon nicht mehr auf der Bank. Auch Geschäftsführer Armin Veh hatte seinen Hut genommen. Damit mussten die beiden wichtigsten Positionen im sportlichen Bereich neu besetzt werden – und das obwohl noch nicht einmal ein Drittel der Spielzeit absolviert war. Einmal mehr schien der 1. FC Köln seinem Ruf als stets aufgeregter Chaosverein alle Ehre zu machen. Schließlich war es noch gar nicht so lange her, dass die Domstädter ihren Trainer Markus Anfang trotz Tabellenführung in der 2. Liga entlassen hatten.

Für Veh übernahm schließlich Horst Heldt, für Beierlorzer Markus Gisdol. Letzterer kam als »Feuerwehrmann«: Der 50jährige hatte zwar bereits zweimal abstiegsbedrohte Bundesligisten gerettet, doch weder die TSG Hoffenheim noch den Hamburger SV konnte er nachhaltig prägen. Aber im Fußball zählt das Tagesgeschäft. Und das erforderte Gisdols Fähigkeiten, einer Mannschaft in einer schwierigen Situation schnell neues Leben einzuhauchen. Das ist ihm gelungen: Sechs Punkte Vorsprung hat der 1. FC Köln nach dem jüngsten Erfolg in Berlin bereits auf den Relegationsplatz und nach der sturmbedingten Absage der Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach zudem noch eine Chance mehr zu punkten als die Konkurrenz.

Für die kurzfristige Rettung bis Saisonende hätte Gisdol »die richtigen Maßnahmen ergriffen«, meint Arne Steinberg, Redakteur beim Blog Effzeh.com im Gespräch mit jW. Gisdol gelang es, »ein relativ simples System mit klaren Abläufen« zu implementieren, das mit viel Einsatz und Wucht gespielt wird. Vor allem gegen Mannschaften im Tabellenkeller kann das Team nun wieder mithalten. Und erledigt die wichtigsten Aufgaben im Abstiegskampf: Punkte gegen die direkte Konkurrenz zu holen und in den Duellen mit den besseren Vereinen für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.

Das scheint einfach, ist es aber nicht. Denn der Kampf gegen den Abstieg entwickelt meist eine eigene Dynamik, da ständige Misserfolge Mannschaften in eine Negativspirale ziehen, wie man es gerade am Beispiel des SV Werder Bremen verfolgen kann. Deshalb ist die Siegesserie der Kölner vor der Winterpause kaum hoch genug zu bewerten. Sie sorgte für das Selbstbewusstsein, das die Mannschaft seitdem auszeichnet.

Einen wichtigen Anteil an der positiven Entwicklung seit Mitte Dezember spielen die von Gisdol ins Profiteam integrierten Jugendspieler. Neben Linksverteidiger Noah Katterbach (18 Jahre) sind hier auch Jan Thielmann (17 Jahre) sowie Ismail Jakobs (20 Jahre) zu nennen. Der 1. FC Köln habe schon immer auf einem relativ hohen Niveau ausgebildet, sagt Steinberg. Die U 19 des Vereins führt gerade die Tabelle der Bundesliga West an. Dennoch sei Gisdols Entscheidung, im Abstiegskampf auf den Nachwuchs zu setzen, »eine mutige Aktion«. Laut Steinberg muss sich der Verein generell zukünftig darauf konzentrieren, »Spieler auszubilden und an bessere Vereine zu verkaufen«.

Aber auch die kurzfristigen Transfers helfen: In der Winterpause wurde etwa Mark Uth vom FC Schalke 04 ausgeliehen, der seitdem im Angriff neben Torjäger Jhon Córdoba eine wichtige Position einnimmt. Für eine feste Verpflichtung dürften Heldt und dem zweiten Geschäftsführer Alexander Wehrle allerdings wohl das Geld fehlen. Der Verein hatte sich bereits im Sommer kostspielig verstärkt. Doch auch ohne teure Spielerkäufe fehlt es dem Kölner Kader nicht an Qualität. Ob Gisdol sie auch dauerhaft wird nutzen können, muss er noch beweisen. Aber die Richtung stimmt.