»Unhaltbare« Zustände bei Anhörung

Elizabeth Cook/PA Wire/dpa Der Staatsanwalt (2. v. l.) spricht: Gerichtszeichnung von Elizabeth Cook zeigt Julian Assange (hinten, l.)

Die Bedingungen in dem Londoner Gericht, in dem derzeit über eine Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA verhandelt wird, sind aus Sicht der Bundestagsabgeordneten Heike Hänsel und Sevim Dagdelen (Die Linke) »unhaltbar«. Wegen erheblicher Tonprobleme habe Assange den Auftakt der Hauptanhörung »kaum mitverfolgen« können, monierten Hänsel und Dagdelen, die als Prozessbeobachter in London weilen, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Beide Politikerinnen zeigten sich entsetzt darüber, dass Assange während der Anhörungen hinter einer dicken Glaswand sitzen muss. »Er ist kein Schwerverbrecher, kein Terrorist, er ist angeklagt wegen seiner journalistischen Arbeit«, sagte Dagdelen.

Die Fraktionskolleginnen bekräftigten ihre Forderung nach einer Freilassung Assanges gegen Kaution, damit er genesen und sich in dem Auslieferungsverfahren »angemessen verteidigen« könne. Der 48jährige Australier sei schon durch die Unterbringung in dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh und seine jahrelange Isolation gestraft. Er sei stark depressiv, und es bestehe Suizidgefahr. »Deshalb muss er raus aus dem Hochsicherheitsgefängnis«, verlangte Dagdelen.

»Rein äußerlich« mache Assange »einen besseren Eindruck« als noch im Oktober, stimmten beide Parlamentarierinnen überein. Er wirke jedoch »apathisch«, sagte Hänsel. Assange sei »eine ganz andere Person als die, die wir 2018 in der ecuadorianischen Botschaft getroffen haben«. Damals habe er »noch einen kämpferischen Eindruck gemacht«, obwohl er bereits gesundheitlich angeschlagen war. »Er wirkt irgendwie schon sehr gebrochen«, sagte Dagdelen, die Assange nach eigenen Angaben schon lange persönlich kennt.

Die US-Seite stempele Assange als »gewöhnlichen Kriminellen« ab, »weil er nicht aus politischen Gründen ausgeliefert werden darf«, erläuterte Hänsel mit Verweis auf das Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Großbritannien. Dies sei »ein sehr plumper Versuch«. Der US-Prozessbevollmächtigte habe vor Gericht mehrfach betont, dass es nicht um die von Wikileaks offengelegten Kriegsverbrechen gehe, sondern ausschließlich um das Hacken von Regierungsrechnern und die Gefährdung anderer Menschen. Dafür hätten die USA bislang aber »keinerlei Beweise geliefert«, betonte Hänsel. Wikileaks hatte 2010 und 2011 Hunderttausende geheime Papiere vor allem zum Irak-Krieg ins Internet gestellt. Sie enthielten brisante Informationen über die US-Einsätze in dem Land, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen.(AFP/jW)