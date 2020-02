Nachdem sich Opernstar Plácido Domingo bei Frauen für Übergriffe entschuldigt hat, stehen Engagements des Sängers auf dem Prüfstand. Die Hamburger Staatsoper erklärte am Mittwoch: »Wir sind irritiert über diese neuen Entwicklungen«. Zunächst will das Haus an geplanten Auftritten des 79jährigen Ende März festhalten. Die Salzburger Festspiele, bei denen Domingo im August auftreten soll, wollen vor ihrer Entscheidung »umfassende Informationen zum Fortgang der in den USA laufenden Untersuchungen einholen«. Domingo hatte am Dienstag die Frauen, die ihm Übergriffe vorgeworfen hatten, wissen lassen, »dass mir der Schmerz, den ich ihnen zugefügt habe, wirklich eine Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler hatte Vorwürfe zahlreicher Sängerinnen bestätigt. Domingo hatte die Beschuldigungen zuvor zurückgewiesen. (dpa/jW)