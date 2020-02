Die einzelnen Plänchen

Sten Mende »Auch diese Leute schlachten sich«: Informant Curveball (Dar Salim) und BND-Agent (Sebastian Blomberg)

Im Jahr 1999 beantragte der Iraker Rafid Ahmed Alwan in Deutschland Asyl. Er wandte sich an den Bundesnachrichtendienst und behauptete, in seiner Heimat an der Entwicklung biologischer Waffen mitgearbeitet zu haben. Der BND führte ihn unter dem Decknamen »Curveball« und gab seine Aussagen an verbündete Geheimdienste weiter, unter anderem an die CIA. Bald kamen Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen auf. Tatsächlich hatte der Mann seine Geschichte komplett erfunden, um problemlos Asyl zu erhalten und sogar eingebürgert zu werden.

Damit wäre die Posse beendet gewesen, hätten nicht die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einen Vorwand für den ohnehin geplanten Angriff auf den Irak gesucht. Nun dienten Curveballs Aussagen, etwas aufgehübscht, als Material für die zusammengelogene Präsentation, mit der US-Außenminister Colin Powell gegenüber dem UN-Sicherheitsrat den Krieg rechtfertigte. Die deutsche Regierung, die sich gegen den Überfall auf den Irak aussprach, verzichtete darauf, ihr Wissen öffentlich zu machen und so die Lüge wirksam zu entlarven. Die Folgen sind bis heute täglich in den Nachrichten zu finden.

Wie zeigt man Geheimdienstarbeit im Film? Bei James Bond ist eine ohne Rücksicht auf irgendeine Logik zusammengekleisterte Handlung nur Vorwand für die spektakuläre Inszenierung des Helden, des Schurken und ihrer Kämpfe. Am anderen Ende der Skala verschwimmen in Verfilmungen von Romanen John le Carrés Gut-böse-Unterscheidungen, vor allem aber meinen nur die aufmerksamsten Zuschauer am Ende verstanden zu haben, warum welcher Doppel- oder Dreifachagent wann was getan hat.

»Curveball« steht in keiner dieser Traditionen. Das Geschehen ist vorhersehbar, die Bildästhetik fernsehgerecht, die Details völlig phantasielos. Es ließe sich leicht ein Dutzend besserer Berlinale-Filme nennen, über die zu schreiben lohnte: aus dem Wettbewerb etwa »Todos os mortos«, eine bis in die Einzelheiten durchgearbeitete Studie über das Fortwirken der Sklaverei in der brasilianischen Gesellschaft, oder »Favolacce«, in dem die Brüder D’Innocenzo die emotionale Verwahrlosung abstiegsgefährdeter Teile des italienischen Bürgertums und damit die psychische Grundlage der Lega-Erfolge zeigen.

In einer Hinsicht aber überzeugt »Curveball«. Die Figuren sind weder Actionhelden noch überschlaue Intriganten, sondern beschränkte Karrieristen. Sie verteidigen borniert ihre Arbeitsbereiche, wollen sich hervortun, befördert werden, und für die unvermeidlichen Fehler wollen sie andere opfern. Noch besser ist nur, den Fehler gar nicht erst einzugestehen, weiterzumachen, als wäre nichts gewesen – kaum jemand wird das Risiko auf sich nehmen, den Betriebsstörer zu spielen.

Das ist für Linke eine erfreuliche Nachricht. Nicht zu Unrecht sehen sie sich als kleinen zerstrittenen Haufen, der gegen eine übermächtige Staatsmacht steht und trotzdem immer bereit ist, sich in noch kleinere zerstrittene Häufchen zu zerstreiten. Wenn freilich die Staatsmacht Ressourcen hat, mit Karrieren zu locken, so folgt daraus ein um so erbitterterer Kampf um den Zugriff darauf. Auch diese Leute schlachten sich. Auf dieser Ebene gibt es statt des einen, zentralen, reaktionären Plans nur die einzelnen Plänchen, deren Ergebnisse erst im nachhinein stimmig wirken. Naber gebührt das Lob, einen Film über die geheimdienstliche Schlampigkeit gedreht zu haben, die für die Schlamperei des Ganzen steht.

Das System, das er zeigt, ist durchaus in der Lage, Fehler zu erkennen. Es ist nicht gewillt, daraus Konsequenzen zu ziehen. 2002/03 wussten alle, dass Curveball log; aber die Leute von der CIA lieferten den Kriegsvorwand, der von ihnen erwartet wurde, und die deutsche Regierung, die den Angriff für ohnehin unvermeidlich hielt, dachte an die künftigen transatlantischen Beziehungen. Der Abspann informiert darüber, dass der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt von 2003 heute Bundespräsident ist.