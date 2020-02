Panorama mit Bruchlandung

junge Welt Archiv Stoff für den Erfolgsroman? Reihenhäuser in Manchester, 80er Jahre

Die sozialkritischen Krimis der britischen Autorin Liza Cody sind auch hierzulande beliebt, ihre Romane um die obdachlose »Lady Bag« zum Beispiel, die in städtischen Armutsgebieten spielen. Codys Heldinnen sind Ausrangierte, Abgestürzte, die den Reichen und Schönen meist völlig egal sind. Gebraucht werden sie allenfalls als Werkzeuge oder Sündenböcke zur Deckelung von Schweinereien.

Um eine scheinbar gescheiterte Existenz geht es auch in ihrem zuletzt in deutscher Übersetzung erschienenen Buch »Ballade einer vergessenen Toten«. Die Schriftstellerin Amy, gerade vom langjährigen Ehemann wegen einer Jüngeren abserviert, hockt deprimiert in einem Café und versucht, mit der Welt ins reine zu kommen. Ein Song im Radio kommt ihr schmerzlich bekannt vor, lässt Bilder aus ihrem Altgedächtnis aufsteigen.

Elly Astoria war als Songschreiberin im Teenageralter kurzzeitig bekannt für ihre herzzerrreißenden Texte und dann berühmter wegen der abstrusen Umstände ihres Todes. Inzwischen ist sie längst vergessen. Wäre das nicht der Stoff für den ersehnten Erfolgsroman? Aber gewiss doch. Amy sucht einstige Bandmitglieder und andere Beteiligte auf. Fündig wird sie etwa in ehemaligen Industriegebieten, in deren Ruinen bei Einbruch der Dunkelheit Gestalten aus der Unterwelt ihre Geschäfte abwickeln.

Die Erinnerungen der Leute, die Amy ausfindig machen kann, widersprechen einander, erscheinen als unentwirrbarer Knäuel unterschiedlicher Sichtweisen. Einige verweigern auch jedes Gespräch. Nicht wenige wollen Geld sehen, bevor sie Auskünfte geben. Einig sind die Gesprächsbereiten nur darin, dass Elly Astoria eine geniale Schreiberin gewesen sei. Aber wie war sie als Person? Und wer hat sie umgebracht? Sie war das perfekte Opfer – aber irgend jemand muss doch der Mörder gewesen sein. Amy schafft es, Expolizisten zu interviewen, die damals mit den Ermittlungen beauftragt waren – sie tappen bis heute im dunkeln. Je mehr Amy dann doch über die damaligen Ereignisse herausbekommt, desto mehr Rätsel tun sich für sie auf.

Liza Codys Roman ist ein mitreißendes Sittengemälde der 1980er Jahre in Großbritannien, einer Ära eskalierender sozialer Grausamkeiten, aber auch einer gegen spießigen Mainstream aufbegehrenden Subkultur. Eindringlich werden die Kommerzialisierung von Kunst und die in ihrem Umfeld brutal ausgetragenen Verteilungskämpfe geschildert. Auf den unterschiedlichen Zeitebenen des Romans lassen sich die zum Teil völlig abstrusen Biographien der Beteiligten verfolgen, einschließlich ihrer mehr oder weniger kriminellen Machenschaften. Es eröffnet sich das bestürzende Panorama einer Gesellschaft im sozialen Tiefflug samt deren Kulturindustrie. Es kommt zur Bruchlandung, und für die meisten Beteiligten zu einem frustrierenden Ende.

Ein Happyend bietet Codys Buch nicht – soviel sei verraten. Der von der Autorin ausgegrabene Kriminalfall erweist sich in seiner Lösung schließlich eher als banal. Ist der Roman über die Entstehung eines Romans ein Hohelied auf den Berufsstand des Autors? Ja, auch. Auf jeden Fall ist er eine gekonnte Darstellung dessen, was Literatur in der heutigen Zeit noch vermag. Und wo ihre Grenzen liegen.