Macron im Alleingang

Benoit Tessier/REUTERS Proteste gegen die Pläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur »Reform« des Rentensystems in Paris (9.1.2020)

Der französische Staatschef Emmanuel Macron und sein Premier Édouard Philippe wollen ihre heftig umkämpfte »Rentenreform« gegen den anhaltenden Widerstand in der Bevölkerung und in der Nationalversammlung offenbar per Dekret durchsetzen. Der berüchtigte Verfassungsartikel 49 Absatz 3 gibt dem Präsidenten diese Möglichkeit einmal pro Wahlperiode des Parlaments. Macron würde damit die seit zwei Wochen andauernde Plenardebatte beenden und die »Reform« ohne Abstimmung auf den Weg bringen. Eine Entscheidung der Regierung, ob sie tatsächlich das Parlament ausschalten und auch den von mehr als 60 Prozent der Franzosen seit Monaten vorgetragenen Protest kalt ignorieren will, steht in den nächsten Tagen bevor. Der parlamentarischen Opposition, die den 65 Artikel umfassenden Gesetzentwurf bisher mit mehr als 40.000 Änderungsanträgen blockierte, warf Macron »Obstruktion« vor.

Die Pariser Satirezeitung Le Canard enchaîné zitierte am Mittwoch einen »Vertrauten des Ministerpräsidenten« mit den Worten: »Wir werden so spät wie möglich handeln; nicht wir müssen den Druck der Medien aushalten, sondern die Deputierten der extremen Linken, die (im Parlament) die Blockade praktizieren.« Die von Macron und Philippe gerne als »extremistisch« bezeichnete Fraktion der oppositionellen Linken aus Kommunisten (PCF) und Jean-Luc Mélenchons »La France insoumise« (LFI) versucht seit Beginn der Plenardebatte, dem Widerstand in der Bevölkerung mehr Zeit zu verschaffen und eine Entscheidung über den Gesetzentwurf noch vor den Kommunalwahlen am 15. und 22. März zu verhindern. Allein Mélenchons Gruppe hatte beim Präsidium der Nationalversammlung nahezu 20.000 Änderungswünsche eingereicht. Bis zum vergangenen Dienstag hatte das Parlament erst über einen der 65 Gesetzesartikel abgestimmt.

Die großen Gewerkschaften Frankreichs – die christsoziale CFDT ausgenommen – hatten seit dem 5. Dezember des vergangenen Jahres nicht nur landesweit den wochenlangen Streik der Eisenbahner und öffentlichen Verkehrsbetriebe, sondern auch den Protest in den Großstädten organisiert. In Paris, Marseille, Lyon und anderen Metropolen waren zeitweise mehr als eine Million Menschen gegen Macrons »Reformen« und sein neoliberales Gesellschaftsmodell – offene und verdeckte Privatisierung aller Sozialdienste und Bildungseinrichtungen – auf die Straße gegangen. Die »Rentenreform« gilt als sein wichtigstes »Projekt«, sie soll den Arbeitsmarkt und die Altersversorgung kommender Generationen im Sinne der »Wirtschaft« umkrempeln. Kern des Gesetzentwurfs ist ein Punktesystem, das die Lebensarbeitszeit der Lohnabhängigen höchst unterschiedlich »bewerten« und das Renteneintrittsalter um zwei bis drei Jahre auf mindestens 64 heraufsetzen würde.

Während der Chef der linken Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, von Anbeginn die völlige Rücknahme des »Reformtextes« verlangte, versucht Laurent Berger, Generalsekretär der CFDT, seit Wochen, die Regierung mit moderaten Änderungsvorschlägen auf seine Linie zu bringen – bisher ohne Ergebnis. Bergers einziger »Erfolg« ist die mit Macrons Einverständnis einberufene »Konferenz zur Finanzierung« eines vom Staatschef gewollten, zukünftigen Rentensystems. Dieses steuert nach Ansicht der CGT-Führung, der parlamentarischen Opposition sowie zahlreicher Experten und Sozialwissenschaftler auf eine Lösung mit kapitalorientierten Zusatzrenten hin. Profiteure wären in erster Linie große Versicherungsgesellschaften, Banken und Vermögensverwalter.

Lauter werdender Widerspruch gegen Macrons autoritären Führungsstil regt sich inzwischen auch in seiner eigenen Partei »La République en marche« (LREM). Eine wachsende Zahl von Abgeordneten der mit absoluter Mehrheit ausgestatteten LREM-Fraktion, die sich der Präsident in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit von ihm so bezeichneter »Pädagogik« gefügig gemacht hat, will über den Gesetzesentwurf »demokratisch« debattieren und abstimmen. Macron, so der Tenor in der Regierungsfraktion, müsse davon Abstand nehmen, mit dem Artikel 49 Absatz 3 eine von Kommunisten und »Insoumise« getragene, »gerade mal 33 Typen zählende Opposition zu zertreten«.