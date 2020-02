»Feuerkrieg Division« auch in Deutschland

Berlin. Die international vernetzte neonazistische Gruppe »Feuerkrieg Division«, FKD, soll auch in Deutschland aktiv sein. Der Spiegel berichtete am Mittwoch unter Berufung auf interne Chats, hierzulande verfüge die Organisation über mindestens sechs Mitglieder. Demnach wurde am 5. Februar in einem Dorf in Bayern ein 22jähriger verhaftet, der im Verdacht steht, eine führende Rolle in der deutschen Zelle gespielt zu haben. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die »Feuerkrieg Division« sei den Behörden bekannt. Die rassistische Hasspropaganda der FKD weist Ähnlichkeiten zu der der Gruppe »Atomwaffen Division« auf, die unter anderem in den USA und in Großbritannien aktiv ist. (dpa/jW)