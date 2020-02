Coronavirus in der Bundesrepublik

NEXU Science Communication/via REUTERS

Das Coronavirus hat die Bundesrepublik erneut erreicht. In Nordrhein-Westfalen befindet sich ein erkrankter Mann in kritischem Zustand. Bei dem Mann sei das Virus nachgewiesen worden, er werde künstlich beatmet, berichtete der WDR am Dienstag abend unter Berufung auf den Landrat des Kreises Heinsberg. Auch seine Ehefrau sei – allerdings nicht so schwer – erkrankt. Es sind die ersten Infektionsfälle in dem Bundesland.

Kurz zuvor war die erste Infektion in Baden-Württemberg gemeldet worden. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich in dem Bundesland zwei weitere Menschen infiziert haben. Bei ihnen handle es sich um zwei der bekannten Kontaktpersonen des ersten Patienten, eines 25jährigen Mannes aus dem Landkreis Göppingen, der sich bei einer Italienreise angesteckt haben soll, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Der Zustand der Erkrankten ist demnach stabil. Sie werden in der Tübinger Universitätsklinik behandelt. Nach offiziellen Angaben konnten alle 13 Kontaktpersonen des Mannes erreicht werden.

Komplexer gestaltete sich am Mittwoch die Lage in Nordrhein-Westfalen. Dort führten die beiden Infektionen zu umfangreichen Maßnahmen, weil das Ehepaar »zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen« habe, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf. Zahlreiche Kontaktpersonen müssten daher in häusliche Quarantäne. Hauptziel sei, die Infektionsketten zu unterbrechen. Die Frau sei Kindergärtnerin, weswegen alle Kinder aus dem Kindergarten sowie deren Eltern zu Hause bleiben müssen.

Am Mittwoch wurde zudem der Militärflughafen Köln-Wahn aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Ein Soldat der Anlage, die auch Sitz der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums ist, wurde auf eine mögliche Infektion getestet. Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin. Der Soldat hatte offenbar bei einer Karnevalsveranstaltung Kontakt zu dem infizierten Ehepaar.

In der Bundesrepublik wurden bislang insgesamt 19 Ansteckungsfälle nachgewiesen. Angesichts der jüngsten Fälle bereitet sich die Bundesregierung auf eine Zunahme der Erkrankungen vor, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.(dpa/AFP/jW)