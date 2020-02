Rückkehr nach 2.104 Tagen

Bonn. Martin Schwalb kehrt in die Handballbundesliga zurück und übernimmt das Traineramt bei den Rhein-Neckar-Löwen von dem am Wochenende entlassenen Kristján Andrésson, wie der Tabellensechste am Dienstag mitteilte. Schwalb soll bei den Löwen einen Vertrag bis Sommer 2021 erhalten und schon heute im EHF-Cup gegen den spanischen Klub Liberbank Cuenca sein Debüt geben – 2.104 Tage nach seinem bisher letzten Spiel als Trainer. Mit dem HSV Hamburg gewann Schwalb von 2005 bis 2014 so ziemlich alles, vom DHB-Pokal (2006 und 2010) über den Europapokal der Pokalsieger (2007) und die deutsche Meisterschaft (2011) bis zur Champions League (2013). In seiner aktiven Zeit bestritt Schwalb 193 Länderspiele für die BRD und gewann 1984 Silber bei Olympia in Los Angeles. (sid/jW)