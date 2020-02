WM verschoben

Seoul. Die Tischtennis-WM in Südkorea ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden. Das gab der Weltverband ITTF am Dienstag bekannt. Die Team-WM war für den 22. bis 29. März in Busan angesetzt. Die ITTF will sie Ende Juni nachholen. »Absolut sinnvoll« nannte Richard Prause, Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), die Entscheidung: »Neben der akuten gesundheitlichen Bedrohung kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicherstellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer problemlos ein- und wieder ausreisen können«. Mit Blick auf den Terminplan der Sportler und deren Belastungsgrenzen hätte Prause sich allerdings eine Verlegung der WM in die zweite Jahreshälfte gewünscht. (sid/jW)