Modi schweigt sich aus

Manish Swarup/REUTERS Mitglieder der Kommunistischen Partei protestieren in Neu-Delhi gegen den Besuch von US-Präsident Trump (24.2.2020)

Während US-Präsident Donald Trump in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi auf Staatsbesuch seine Unterstützung für den rechten Kurs des hindu-nationalistischen Premierministers Narendra Modi unterstrichen hat, ist es am Montag nur wenige Kilometer entfernt zu brutalen Gewaltausbrüchen gekommen. Insbesondere von Muslimen bewohnte Viertel und Häuser wurden von rechten Mobs angegriffen. Bislang wurden dabei nach Polizeiangaben zehn Menschen getötet, unter ihnen ein Polizist. Ungefähr 150 Personen wurden verletzt. In den von der Gewalt betroffenen Teilen Neu-Delhis wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

Offizielle Stellen sprechen von Auseinandersetzungen zwischen Oppositionellen und Regierungsanhängern. Seit über zwei Monaten gehen in Neu-Delhi Zehntausende gegen das neue diskriminierende Staatsbürgerschaftsgesetz sowie das geplante »nationale Bürgerregister« auf die Straße, die einen Angriff auf die Bürgerrechte von muslimischen Inderinnen und Indern darstellen.

Politiker der regierenden Bharatiya Janata Partei (BJP) und deren extrem rechten, paramilitärischen Mutterorganisation Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) hatten in den vergangenen Wochen immer expliziter zu Gewalt gegen die friedlichen Proteste der Gegenseite aufgerufen. Am Sonntag twitterte Kapil Mishra, ein führender Politiker der BJP, er gebe der Polizei von Delhi ein »Dreitagesultimatum«, um den Shaheen-Garten zu räumen. Der dortige, von Frauen angeführte Protest war in den vergangenen Wochen immer mehr zum Symbol des friedlichen Widerstands gegen die diskriminierenden Gesetze geworden – und so zum Hauptziel rechter Hetze. Auf Twitter erklärte Mishra weiter, nach Ablauf der Frist, wenn Trump wieder abgereist sei, sei die Geduld am Ende. Kurz danach brach die Gewalt aus.

Während ein Großteil der Medien die Erzählung von »Zusammenstößen« aufrechterhält, häufen sich die Hinweise, dass der Gewaltausbruch zumindest in Teilen geplant war. Während der gesamten Amtszeit der BJP gab es immer wieder brutale Übergriffe auf Dissidenten und Angehörige von Minderheiten, insbesondere Muslime. Im Januar war die Jawaharlal Nehru University von Rechten angegriffen worden, wobei laut Informationen der Internetzeitung News­click BJP-Unterstützer in Begleitung von Polizeikräften maßgeblich beteiligt waren. Auch die Kommunistische Partei (CPI-M) erklärte auf Facebook, sie gehe davon aus, dass die Gewalt in Neu-Delhi von regierungstreuen Gruppen unter dem Schutz der Polizei im voraus geplant worden sei.

Auch am Montag richtete sich die Gewalt gezielt gegen Muslime. Die Unterstützer der diskriminierenden Gesetze hingegen ließen den Hindugott Rama hochleben, während sie Steine auf die Protestierenden warfen. Wie Reuters berichtete, kam es zu gezielten Angriffen auf von Muslimen bewohnte Wohnhäuser und betriebene Geschäfte.

Am Montag riefen Politiker aus fast dem gesamten politischen Spektrum die Bevölkerung auf, friedlich zu bleiben und die Gewalt zu beenden. Der stellvertretende Ministerpräsident der Metropolregion Delhi, Manish Sisodia, zeigte sich verstört und fragte auf Twitter: »Wer sind diese Menschen, die die Stadt in Brand stecken? Dies ist unser Delhi, wir müssen es retten.« Einzig Premierminister Modi sowie Innenminister Amit Shah schweigen sich zur Situation weiterhin aus. Kein Wunder, traf sich Modi doch nur wenige Kilometer von den Gewaltausbrüchen entfernt mit Trump, der Indien als Hort der Freiheit pries und meinte, die Einigkeit der Inder sei eine Inspiration für die Welt.